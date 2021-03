Ende der Welt - Die tägliche Glosse 90 Jahre Gorbi

Wie erinnern wir uns an die heutigen Politiker in 30 Jahren und an welche und warum? Der Nüßlein mit seiner angeblichen Provision für Masken hat da doch gute Chancen. Jetzt braucht das ganze nur noch einen Namen. Also, die Provision war schon weit unter „Peanuts“ Niveau, da müsste man noch kleiner werden. Wie wäre es mit „Das Erdnüsslein-Gate“. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Diese Woche hat Michail Gorbatschow seinen 90. Geburtstag gefeiert. Wer hätte gedacht, dass die Landkarte auf seiner Stirn so lange hält? Sogar der Bundespräsident hat ihm gratuliert und gedankt für sein Engagement rund um die deutsche Wiedervereinigung. Ein Dank auf den mancher 89er- Rebell aus der DDR bis heute vergeblich wartet, aber das nur am Rande. Der Putin hat ihn auch gelobt, den Gorbatschow, als „Persönlichkeit von Weltrang“. Womöglich, weil er seinerseits den Putin 2014 bei der Invasion auf der Krim gelobt hat. Egal. Das ist eine innerrussische Angelegenheit.

Im Grunde genommen gehört der Gorbatschow sowieso uns. Das sieht man doch schon daran, dass wir ihn „Gorbi“ nennen. Klingt bisserl nach „Ötzi“. Und in der Tat: mit solchen Verniedlichungen versuchen wir Deutschen ja gerne Menschen zu vereinnahmen, die uns erst mal nicht so ganz geheuer sind. Weil sie entweder aus dem ewigen Eis kommen oder eben aus dem kalten Krieg, so wie der Gorbatschow. Am Anfang hat ihn der Kohl sogar mit dem Goebbels verglichen. Da hat der Oggersheimer gesagt: „Beides gute Propagandisten.“ Aber dann hat der Kohl eine Strickjacke angezogen, ist in den Kaukasus geflogen und mit einem völlig neuen Bild vom Gorbi zurückgekommen.

Da stellt sich schon die Frage, wie werden wir in 30 Jahren diejenigen sehen, die uns heute regieren? Oder anders gefragt: Wie viele Strickjacken wird man anziehen müssen, um Merkel in 30 Jahren noch „Mutti“ zu nennen? Und: Wer würde sich heute noch wirklich an Gerhard Schröder erinnern, wenn er nicht proaktiv - mal als Putins Gasableser, mal mit Hagebutten- Videos - auf sich aufmerksam machen würde? Ganz zu schwiegen vom Söder. Da sinkt der Stern ja schon jetzt.

So wie es an der Basis im Moment brodelt, ist da 2051 nix mit „Södi“

So wie es an der Basis im Moment brodelt, ist da 2051 nix mit „Södi“. Da kann er froh sein, wenn er dann als Insolvenzverwalter der CSU überhaupt noch in Erinnerung ist. Aber mei, wir sind halt alle Kinder unserer Zeit. Und wen seine Vergangenheit einholt, der kann nicht unbedingt was dafür.

Weil wir schon bei der CSU sind: Nehmen Sie den Herrn Nüßlein. Auf den wird jetzt eingedroschen. Weil er angeblich für die Vermittlung eines Maskendeals 660000 Euro Provision kassiert haben soll. Da sagt man heute: Ein Abgeordneter darf sich für solche Tätigkeiten nicht bezahlen lassen. Früher hätte man in der CSU gesagt: Ein Abgeordneter darf sich für solche Tätigkeiten nicht so schlecht bezahlen lassen!

Wer weiß: Vielleicht feiert man den Herrn Nüßlein in 30 Jahren rückblickend wieder als Held, weil er in Zeiten großer Not dringend benötigte Masken beschafft hat. Wobei „Nüßli“ wirklich blöd klingt…