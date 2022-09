Ende der Welt - Die tägliche Glosse 50 Jahre Waltons

Vor 50 Jahren sagten sich die Waltons erstmals „Gute Nacht“. Das Leben der kinderreichen Baptistenfamilie in West Virginia war für eine ganze Generation von Fernsehkindern prägend. Roland Söker fragt sich, was die Waltons heute wieder aktuell machen? Eine Glosse von Roland Söker.

Gute Nacht zu sagen, dafür ist es jetzt noch etwas früh. Also beginnen wir dieses Ende der Welt mit einem frischen: Guten Morgen John Boy! Guten Morgen Jason! Guten Morgen Mary Ellen! Dazu stellen Sie sich jetzt ein heiteres Vogelgezwitscher statt des einst üblichen Grillenzirpens vor.

Vor 50 Jahren sagten sie sich das erste Mal Gute Nacht: Die Waltons. Und für alle Hörer unter 60: Die Waltons, das war eine kinderreiche Fernsehfamilie, die in den 1930er Jahren ein Sägewerk betrieb, aber jede Folge damit beendete, Süßholz zu raspeln. Aufgrund des Kinderreichtums und der hochgradigen Liebenswürdigkeit der Familie dauerte nämlich das Gute-Nacht-Sagen-Einschlafritual am Ende jeder Folge eine Ewigkeit. Eine ganze Generation Heranwachsender wurde über neun Staffeln verteilt mit einer vollen Ladung Waltons bereits am frühen Sonntagabend eingeschläfert. Auf dem anderen Programm lief zeitgleich das Sandmännchen. Die Waltons waren also in unserer Kindheit nahezu alternativlos.

Was die Waltons abgesehen davon interessant machte, war ihr Hang zu skurrilen Doppelnamen wie Jim Bob und John Boy, nicht zu verwechseln mit John Ross, abgekürzt J.R., der erst fünfeinhalb Jahre später das Genre der amerikanischen Familiensaga in neue Höhen führte, da er sein erwerbliches Fortkommen vom Bohren dicker Bretter aufs lukrativere Bohren nach Öl verlagert hatte.

Im Mittelpunkt des US-amerikanischen Bullerbü

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Wohnhaus und Sägewerk der Waltons in genau den Blue Ridge Mountains in West Virginia verortet waren, die ein froschgesichtiger Henry John Deutschendorf alias John Denver bereits ein Jahr zuvor in seinem Schmachtfetzen „Take me home Country Roads“ besang. Wir befinden uns mit den Waltons also im Mittelpunkt des US-amerikanischen Bullerbü.

Das hatte auch George Bush – noch der ohne Dabbelju - erkannt, als er lange vor Donald Trumps ausgeleiertem „Make America Great Again“ forderte, die Nation möge mehr wie die Waltons sein und weniger wie die Simpsons.

Ohne dass wir TV-glotzenden Kinder es damals geahnt haben, waren die Waltons also hochpolitisch. Und das macht ihr 50jähriges Jubiläum auch so aktuell. Allenthalben scheinen sich viele nach den Waltons zu sehnen. Nicht nur in Schweden werden Parteien in Regierungsnähe gewählt, die ihrer Bevölkerung die Rückkehr zum „Volksheim“ versprechen - das idyllische Holzhaus, in dem sich John Boy und Jim Bob – oder eben Tommy und Annika wieder „Gute Nacht“ sagen.