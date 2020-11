Ende der Welt - Die tägliche Glosse 3D-Haus

3D-Druck. Da hat man vor fünf Jahren noch gesagt: „Pah. Zukunftsmusik!“ Aber weil wir ja in technisch so überaus rasanten Zeiten leben und ohnehin alles immer besser wird, ist auch beim 3D-Druck die Zukunft inzwischen Wirklichkeit geworden.

In Weißenhorn entsteht gerade das erste Wohnhaus aus dem Drucker auf bayerischem Boden. Gut, in Nordrhein- Westfalen war man schneller. Da steht das erste 3D- gedruckte Haus bereits. Wehe, wenn das der Söder erfährt. Dann kommt in Bayern wahrscheinlich der 4D- Drucker.

Wobei der Superlativ ja auch so im Freistaat bleibt: „Größtes gedrucktes Wohnhaus in Europa!“, heißt es beim Bauunternehmer. Also bitte, das ist doch eine Hoffnung. Weil es oft heißt, „die Welt ist aus den Fugen!“. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Wer fugt sie wieder zusammen? Der 3D- Drucker. Wenn man Häuser drucken kann, dann spart man sich in Zukunft die quälende Wohnungssuche. Da sagt man: Ich finde keine Wohnung, also drucke ich mir eine aus.

Das wird wahrscheinlich gar nicht mehr lange dauern und sie können sich alles daheim ausdrucken. Da drucken Sie sich erst einmal ein Bier aus und dann überlegen Sie sich, was Sie sich noch alles ausdrucken könnten. Ein frisches Hemd, vielleicht auch einen neuen Ehepartner. Praktisch ist es auch. Sie können sagen, das Bett ist nicht gemacht, drucke ich mir ein neues aus. Die bayerische SPD könnte sich einen neuen Vorsitzenden ausdrucken und der DFB einen neuen Bundestrainer. Einen Corona- Impfstoff könnte man dann auch ausdrucken. Und unsere Bundeskanzlerin könnte sich ein neues Volk ausdrucken. Eines, wo jedes Kind nur einen einzigen festen Freund hat und sich alle Leute sich nur noch mit einem Menschen treffen wollen. Das wäre das Paradies und jeder hätte sein eigenes.

Man darf natürlich nicht vergessen, sich selber auszudrucken, bevor man das Zeitliche segnet. Tipp: Dafür dürfen Sie natürlich auf keinen Fall einen Nadeldrucker verwenden. Das ist sehr schmerzhaft. Damit können Sie nur Fakire ausdrucken. Die wollen am Ende gar nicht mehr raus aus dem Nadeldrucker. Dann gibts einen Druckerstau.

Das ist ja sowieso das größte Problem an der Sache: Was ist, wenn der 3D- Drucker kaputt geht? Dann platzt der Traum. Da müssen sie sich also auch rechtzeitig einen neuen Drucker ausdrucken. Dafür braucht’s natürlich spezielle Drucker. Drucker- Drucker. Beziehungsweise einen Drucker, der Drucker- Drucker druckt. Einen Drucker-Drucker Drucker…

Klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn sich jeder alles selber ausdrucken kann, dann wäre das in letzter Konsequenz das Ende des Kapitalismus. Bloß: Wer kann sich dazu die Drucker- Patronen leisten?

Eben alles eine Frage der Perspektive.