Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stresstest

Die Frage, warum man es so weit hat kommen lassen mit der deutschen Abhängigkeit vom russischen Gas, die könnte indes eine Dame besser beantworten, von der außer ihrer beachtlichen Blazersammlung fast nichts in Erinnerung geblieben ist: eine gewisse Angela Merkel. Die tut sich diesen Stress allerdings nicht an. Übrigens: falls Sie sich fragen, was Frau Merkel statt dessen macht: Sie hat in der letzten Woche den Juryvorsitz des Gulbenkian- Preises in Portugal übernommen, der wirkungsvolle Beiträge zum Klimaschutz ehren soll. Gaskanzlerin goes Klimaschutz. Eine solche Pointe kann man sich im Kabarett kaum ausdenken, zumal noch dazu kommt, dass der Namensgeber Calouste Gulbekian ein armenischer Erdölmagnat war. Ob der Preis deshalb mit Erdöl dotiert ist, weiß ich leider nicht.