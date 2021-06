EM-Aus für Deutschland Wer ist jetzt Ihr Favorit?

Aus is und gar is, und schad is, dass's wahr is! Ein Satz, der aus deutscher Sicht auch auf die Fußball-Euroameisterschaft zutrifft. Beim Spiel gestern in London hat Deutschland gegen England 0:2 verloren. Thomas Müller konnte eine gute Torchance in der 81. Minute nicht nutzen, siehe Bild. Es war das letzte Spiel von Bundestrainer Joachim Löw, der das Amt nun an seinen Nachfolger Hansi Flick übergibt.