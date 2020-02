Elf Tote in Hanau Welche Fragen stellen sich?

Deutschlandweites Entsetzen über die Nachrichten aus Hanau: elf Tote, ein Täter mit rassistischen Motiven, Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Das Tagesgespräch hat gefragt: Was geht Ihnen dabei durch den Kopf?

Die bisher bekannten Fakten, Stand Mittag, werden im Laufe des Tages bei BR24 ständig aktualisiert.

- Im hessischen Hanau hat ein Mann in der Nacht zehn Menschen und sich selbst getötet. Er erschoss in zwei Shisha-Bars neun Menschen. Spezialkräfte fanden den mutmaßlichen Täter später tot in seiner Wohnung. Neben ihm lag seine Mutter - ebenfalls leblos und mit Schusswunden.

- Viele der Opfer haben nach Angaben der Sicherheitsbehörden einen Migrationshintergrund.

- Der mutmaßliche Täter soll ein 43-jähriger gebürtiger Hanauer sein, der zuvor nicht einschlägig bekannt war. Er soll Sportschütze und legal im Besitz einer Waffe gewesen sein.

- Es gibt ein Bekennerschreiben, außerdem mehrere Videos, die sich dem Verdächtigen zuordnen lassen. Darin äußert er wirre Verschwörungstheorien, die auf ein rassistisches Weltbild schließen lassen, aber keine konkreten Hinweise auf eine bevorstehende Gewalttat enthalten. Bestätigen sich die ersten Einschätzungen, wäre die Tat nach der Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke und dem Anschlag von Halle der dritte rechtsextremistisch motivierte Anschlag innerhalb eines Jahres.

- Der Generalbundesanwalt hat wegen Terrorverdachts die Ermittlungen übernommen.

Was denken Sie über die Schlagzeilen aus Hanau?

Es ist eine Tat, die bundesweit für Entsetzen sorgt. Wer solche Nachrichten wie die aus Hanau verfolgt, tut sich oft schwer, seine Gedanken in Worte zu fassen. Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Wie geht es Ihnen damit? Welche Fragen stellen Sie sich?

Zu Gast bei Christine Krueger im Tagesgespräch waren:

Prof. Rudolf Egg , Kriminalpsychologe und früherer Leiter der Kriminologischen Zentralstelle, einer Forschungseinrichtung des Bundes

, Kriminalpsychologe und früherer Leiter der Kriminologischen Zentralstelle, einer Forschungseinrichtung des Bundes Dr. Jens Hoffmann vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt, er ist Autor eines Fachbuchs über Fallanalyse und Täterprofile

