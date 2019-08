Elefanten, Bären, Papageien Welche tierische Begegnung werden Sie nie vergessen?

Ob wunderbare Erlebnisse bei Safaris in Afrika, Vogelbeobachtungen bei Wanderungen in Bayern oder gefährliche Begegnungen mit Bären und anderen Wildtieren. Im Tagesgespräch sprechen wir heute über Ihre besten Begegnungen mit Tieren. Rufen Sie an und erzählen Sie uns, an welche Erlebnisse Sie sich immer erinnern werden.