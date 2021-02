Schwerpunkt in der Tumorbehandlung Einsatzgebiete der Strahlentherapie

Prinzipiell wird die Strahlentherapie bei der Behandlung von Tumoren dazu genutzt, um diese entweder ganz zu zerstören oder insoweit zu verkleinern, dass sie durch andere Therapieoptionen weiterbehandelt werden können. Mit der Strahlentherapie können alle Tumorerkrankungen behandelt werden, bei denen sich solide Tumore im Körper befinden – bei Blutkrebserkrankungen werden Strahlenbehandlungen nur selten eingesetzt.

Die genaue Vorgehensweise bei Strahlentherapien hängt von der jeweils vorliegenden Tumorerkrankung ab. Bei häufiger auftretenden Tumorerkrankungen ist die Strahlentherapie ein geläufiges Behandlungsmittel. Etwa bei Brustkrebserkrankungen wird sie im Zuge eines brusterhaltenden Vorgehens eingesetzt: Bei diesem wird die Brust erhalten, indem nur der sichtbare Tumor mit einem zusätzlichen Sicherheitssaum chirurgisch entfernt wird. Im Anschluss an die Operation besteht jedoch noch ein Risiko an Resttumorzellen in der Brust. Gegen das Risiko wird im Rahmen des brusterhaltenden Vorgehens in der Regel eine Nachbestrahlung im Anschluss an die Operation durchgeführt.

Mehrere Einsatzmöglichkeiten beim Prostatakarzinom

Eine weitere Tumorerkrankung, bei der die Strahlentherapie häufig eingesetzt wird, ist das Prostatakarzinom. Bei der Behandlung von Prostatakarzinomen hängt das Vorgehen der Strahlenbehandlung vom vorliegenden Erkrankungsstadium beim Patienten ab. In frühen Stadien kann die Strahlentherapie alternativ zu einer chirurgischen Entfernung des Prostatatumors eingesetzt werden. In dieser Vorgehensweise wird das Karzinom primär bestrahlt, ohne operativen Eingriff. In Deutschland ist dieses Vorgehen allerdings eher unüblich, da Prostatakarzinome in der Regel von Urologen behandelt werden.

"Die Studienlage ist da aber sehr klar: Man kann ein Prostatakarzinom genauso gut mit einer Strahlentherapie heilen, wie mit einer Operation." Prof. Dr. Claus Belka

Darüber hinaus wird die Strahlentherapie bei der Behandlung von Prostatakrebserkrankungen auch dann eingesetzt, wenn nach einer Operation erneut Krebszellen nachgewiesen werden. Das zeichnet sich in einem Ansteigen des Tumormarkers PSA im Rahmen einer Blutuntersuchung ab und kann nach einem sehr knappen Entfernen des Prostatatumors passieren. In einem derartigen Fall wird die Strahlentherapie dann dazu genutzt, um die Prostatakrebserkrankung nach erneutem Auftreten zu heilen.

Einsatz bei inoperablen Tumoren

Häufig kommt die Strahlentherapie bei Tumorerkrankungen, die weiter fortgeschritten sind und durch eine Operation nicht entfernt werden können, zum Einsatz. Insbesondere bei Hirntumoren kann das der Fall sein, da im Gehirn sehr sensible Bereiche vorhanden sind. Wenn ein Hirntumor sich großflächig ausgebreitet hat und wichtige Bereiche des Gehirns, wie etwa das Sprachzentrum, davon betroffen sind, ist ein komplettes chirurgisches Entfernen des Tumors häufig nicht möglich.

Auch Bronchialkarzinome können in diesem Zusammenhang in fortgeschritteneren Stadien oft nicht chirurgisch behandelt werden. Insbesondere, wenn sich der Tumor bereits im Brustraum oder in Richtung der Speiseröhre ausgebreitet hat, sehen Chirurgen von einer operativen Entfernung des Lungentumors ab.

In Fällen von inoperablen Tumorerkrankungen wird daher eine Mischung aus verschiedenen Therapieoptionen zur Behandlung eingesetzt: In der Regel wird dann eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie durchführt. Darüber hinaus kann im Anschluss auch eine Immuntherapie in die Behandlung von inoperablen Krebserkrankungen integriert werden.

"In dieser Zusammensetzung aller drei Behandlungsmodalitäten ist mittlerweile selbst bei lokal fortgeschrittenen Tumoren eine deutliche Heilungsverbesserung erreichbar. Das hätte man vor wenigen Jahren noch nicht erwartet." Prof. Dr. Claus Belka

Einsatz bei Metastasen

Auch bei fortgeschritteneren Tumorerkrankungen, bei denen bereits Metastasen im Körper vorhanden sind, kann die Strahlentherapie als Behandlungsmöglichkeit eingesetzt werden. Während Ärzte früher damit sehr lange gewartet haben, kann eine Strahlentherapie in früh nachgewiesenen Stadien der Metastasen heute Behandlungsfolge erzielen. Demnach kann sich die Lebenserwartung bei metastasierenden Patienten im frühen Stadium durch den Einsatz der Strahlentherapie deutlich verlängern. Eine komplette Heilung bei der Behandlung von Metastasen ist aber nur sehr selten oder bei einzelnen Erkrankungen möglich.

Einsatz bei gutartigen Erkrankungen

In niedrigen Dosen kann die Strahlentherapie auch dazu eingesetzt werden, um gutartige Erkrankungen der Gelenke zu therapieren. Insbesondere bei Arthrosen, Fersenspornen und entzündlichen Erkrankungen in Gelenkknochen kann sich eine Behandlung mit Strahlung schmerzlindernd auswirken.