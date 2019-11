Weihnachtsbäckerei Einkorn und Emmer: Plätzchen aus Urgetreide

Einkorn und Emmer haben es den Menschen überhaupt erst ermöglicht, sesshaft zu werden. Aus Jägern und Sammlern wurden Bauern. Die Weizen- oder Roggensorten von heute sind jedoch bei weitem ertragreicher als das Urgetreide. Und es ist einfacher, Brot und Semmeln daraus zu backen. Aber in der Weihnachtsbäckerei bestimmt etwas anderes die Backeigenschaften.

Nährstoffe - was ist drin im Urgetreide?

Die Nährstoffe von Urgetreide und Weizen sind grundsätzlich ähnlich. Die Energiegehalte sind jedoch durchgehend höher als in Weizen. Urgetreide enthält das Getreideeiweiß Gluten. Die Nährstoffgehalte von Emmer sind denen von Weizen recht ähnlich. Nennenswerte Unterschiede gibt es aber vor allem beim Vitamin E: Emmer enthält etwa doppelt so viel davon. Dafür enthält moderner Weizen aber wesentlich mehr Folsäure als Urgetreide.

Keine Angst vor Urgetreide-Mehl

Früchtebrot

In der weihnachtlichen Backstube entfalten Urgetreide-Arten wie Emmer, Einkorn und Co. vielleicht am besten ihr urtümlich anmutendes, intensives Aroma. Früchtebrot schmeckt mit Einkornmehl um einiges fruchtiger und nussiger. Plätzchen stimmen mit einem intensiven nussigen Duft aromatisch auf Weihnachten ein. Viele schrecken jedoch vor Urgetreidemehl zurück. Der Grund: Seine Backeigenschaften sind nicht zu vergleichen mit denen der modernen Getreidesorten. Aber beim Plätzchenbacken spielt das keine so große Rolle. Hier bestimmen vor allem vier Zutaten die Backeigenschaften:



Ei

Butter

Stärke

Zucker

Rezeptvorschlag "Emmer-Plätzchen"

Zutaten 200 Gramm helles Emmermehl 100 Gramm kalte, in Stücke geschnittene Butter 80 Gramm brauner Zucker 1 Prise Salz 130 Gramm Schlagrahm 1 Messerspitze Vanillepulver 100 Gramm gemahlene Haselnüsse (oder Kokosflocken oder gemahlene Mandeln) 1 Ei bei Bedarf etwas Milch ein bisschen Zimt etwas Zitronenschale

Zubereitung Alle Zutaten in eine Schüssel geben und zu einem Mürbteig verkneten. Nun den Teig zu einer langen Rolle formen (Durchmesser circa zwei bis drei Zentimeter, Länge circa 30 Zentimeter). Die Teigrolle in Frischhaltefolie wickeln und für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.

Den Backofen auf 175 Grad Celsius vorheizen. Die Teigrolle in etwa drei Millimeter dicke Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backbleck legen.

Backzeit circa 15 Minuten.

Ernährungs-Expertin im Notizbuch

Daniela Krehl ist Diplom-Oecotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin. Bei der Verbraucherzentale Bayern ist sie zuständig für alle Fragen rund um das Thema Ernährung.