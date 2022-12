Ein Jahr Ampelkoalition Wie fühlen Sie sich regiert?

Es gibt viele Baustellen für die Ampel-Koalition, mit denen vor einem Jahr noch niemand rechnen konnte. Der Krieg in der Ukraine hat weltweit wirtschaftliche und energiepolitische Auswirkungen. Auch die Bundesregierung muss auf die Krise reagieren und hat Sozialreformen beschlossen, um die Bevölkerung vor einem Abrutschen in die Armut zu bewahren. Hierzu zählen das neue Bürgergeld, Kindergeld und Wohngeld. Aktuell wird über eine Krankenhausreform diskutiert.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung? Was hat sie innerhalb des letzten Jahres erreicht? Was wünschen Sie sich von der Ampel-Koalition? Wo ist Ihrer Meinung nach Verbesserungsbedarf? Welche Themen sollten in den nächsten Wochen und Monaten Ihrer Ansicht nach unbedingt auf die Agenda? Wie steht es um die von der Koalition so sehr angestrebte Digitalisierung Deutschlands und den sozialen Wohnungsbau?

Welche Ministerinnen und Minister haben Sie bisher überzeugt, welche nicht?