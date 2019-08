Blutdruck Ein gesunder Blutdruck

Die Blutdruckmessung wird mit dem Riva-Rocci Apparat ausgeführt. In der Oberarmschlagader beträgt der normale Blutdruck bei einem gesunden Menschen 120 mm Hg zu 80 mm Hg. Mit zunehmendem Alter allerdings steigt er häufig etwas an. Das nennen die Ärzte Altershochdruck.

Oberer und unterer Wert

Unter dem oberen, systolischen Wert versteht man den maximalen Blutdruck, der dann entsteht, wenn sich das Herz zusammenzieht und Blut in die Gefäße presst.

Am Ende jedes Herzschlags lässt der Druck wieder nach: Diastole oder unterer Wert.

Problem:

Viele Patienten sind verunsichert, weil sie den Blutdruck nicht einschätzen können, weil sie denken, er müsse immer gleich sein. Der Blutdruck ist jedoch ein Wert, der sich von Sekunde zu Sekunde ändert. Das Herz passt sich an die Bedürfnisse des Körpers an, etwa wie viel Sauerstoff wohin transportiert werden muss. Der Blutdruck des gesunden Menschen sinkt während des Schlafens ab, und steigt mit dem Wachwerden wieder auf ein normales Niveau an. Es geht um die Gesamteinstellung, und dazu reicht ein grobes Maß – wenn man beispielsweise mal über einen Zeitraum von zwei Wochen misst, dann aber am Tag häufiger, dann bekommt man einen Überblick, wie der Patient im Großen und Ganzen eingestellt.

Langzeitblutdruckmessung:

Bei der Langzeitblutdruckmessung bleibt die Blutdruckmanschette über 24 Stunden am Arm. Sie misst in bestimmten Abständen automatisch den Blutdruck. Diese Untersuchung ist wichtig, um herauszufinden, ob der Blutdruck wirklich ständig erhöht ist, oder ob übermäßige Schwankungen auftreten.



Wichtig: Man sollte während der Messung den gewöhnlichen Alltagsverrichtungen nachgehen.