Schöffen gesucht Ehrenamt mit viel Einfluss

Für eine Amtszeit von fünf Jahren werden in ganz Deutschland heuer wieder Schöffinnen und Schöffen gewählt. Städte, Gemeinden und Schöffenverbände werben deshalb um Freiwillige, die sich als Laienrichter betätigen möchten. Bewerben kann man sich noch bis Ende März.



"Ohne die Schöffen geht eigentlich nichts. Wir Schöffen sind wichtig dafür, dass die Demokratie funktioniert. Denn es heißt ja: 'Im Namen des Volkes', wenn ein Urteil verkündet wird – und die Schöffen stellen mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Lebenswirklichkeit, eine Art Beteiligung des Volkes an diesen Urteilen dar", sagt Alfons Kuhn, seit 2018 Laienrichter am Landgericht München und zudem Beauftragter für Weiterbildung im Landesverband Bayern der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen (DVS).



Als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft haben Schöffen vor allem die Aufgabe, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Justiz aufrecht zu erhalten, so Kuhn weiter, der auch der Beauftragte für Weiterbildung im Landesverband Bayern der Deutschen Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen (DVS) ist.

Viele Rechte, große Verantwortung

Je nach Gerichtsart setzt sich ein Richterkollegium aus zwei Schöffen und einem bis drei Berufsrichtern zusammen. Die Ehrenamtlichen haben im Prozess ein umfangreiches Mitspracherecht – sie dürfen Angeklagten und Zeugen Fragen stellen, über Beweisanträge und Verfahrensfragen mitentscheiden oder gar selbst Anregungen zur weiteren Beweisaufnahme geben.



Am Ende stimmen Berufs- und Laienrichter über das Urteil ab. Dazu müsse zunächst die wichtigste Grundsatzfrage geklärt werden, erläutert Alexander Bauer, Vorsitzender des bayerischen Landesverbandes im DSV: "Ist der Angeklagte schuldig im Sinne der Anklage?" Berufsrichter können das in Strafverfahren nicht autonom entscheiden, sondern müssen die Meinung der Schöffen berücksichtigen oder sich gar ihrem Willen fügen, sollten sie überstimmt werden. "Man kommt an den Schöffen nicht vorbei – die beiden Schöffen müssen diese Schuldfeststellung voll mittreffen", so Bauer. Auch das Strafmaß werde von Richtern und Schöffen gemeinsam festgelegt.



Laut Alexander Bauer trügen die Ehrenamtlichen dabei eine große gesellschaftliche Verantwortung: "Ein Schöffe darf bei der ersten Abstimmung im Richterzimmer – schuldig oder nicht schuldig – nur für schuldig stimmen, wenn er auch wirklich zu hundert Prozent überzeugt ist, dass der Angeklagte schuldig ist. Sämtliche Zweifelspunkte müssen ausgeräumt werden. Und dann entstehen weniger Fehlurteile."

Komplexes Auswahlverfahren

So verwundert es kaum, dass das Schöffenamt nicht jedem offensteht und an ein mehrstufiges Auswahlverfahren gebunden ist, das nur alle fünf Jahre stattfindet. Daran teilnehmen können ausschließlich deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger zwischen 25 und 69 Jahren, die gesund, straffrei und der deutschen Sprache mächtig sind.



In diesem Jahr werden für die Periode von 2024 bis 2028 bayernweit rund 8.000, bundesweit 60.000 Freiwillige gesucht. Wer den Dienst antreten will, muss für ein Ehrenamt eher untypische Wege gehen – und bei der Gemeinde eine Bewerbung einreichen. Aus allen eingegangenen Kandidaturen stellen Gemeindevertreter nach Ablauf der Bewerbungsfrist eine Vorschlagsliste zusammen und reichen diese an das zuständige Amtsgericht weiter.



Am Gericht entscheidet ein Wahlausschuss darüber, welche Kandidaten als Schöffen angenommen und ob sie am Amts- oder Landgericht tätig werden. Auch wird festgelegt, wer sich als Hauptschöffe einmal im Monat an Gerichtsprozessen beteiligen kann, und wer als Ersatzschöffe nur in Vertretungsfällen zum Einsatz kommt.



Bewerben sich in einem Jahr nicht genug Freiwillige, können Behörden Bürgerinnen und Bürger nach dem Zufallsprinzip als Kandidaten vorschlagen. Grundsätzlich gilt: Wer zum Schöffendienst ausgewählt wurde, ist dazu verpflichtet, den Dienst für die kommenden fünf Jahre anzutreten.



Da das Schöffenamt ein Ehrenamt ist, müssen Berufstätige vom Arbeitgeber für die Verhandlungstermine freigestellt werden und bekommen zudem eine Aufwandsentschädigung, etwa um Fahrtkosten oder Verdienstausfall auszugleichen.

Kritik an Bewerbungsablauf

Im Vergleich zum aufwändigen Wahlverfahren scheint die Bewerbung selbst eher unkompliziert – sie besteht aus einem zweiseitigen Formular, das ausgefüllt und unterschrieben beim Bezirksamt eingereicht werden muss. Darin abgefragt werden grundlegende Daten wie Name, Alter, Beruf, Geburtsort und Adresse. Außerdem muss ein Antragsteller ankreuzen, dass er gesund, der deutschen Sprache mächtig, weder vorbestraft noch insolvent ist, und dass er zu DDR-Zeiten nicht der Stasi angehörte. Er oder sie kann auch noch eine Motivation für die Kandidatur angeben.



Alfons Kuhn vom bayerischen Schöffenverband sieht es kritisch, dass künftige Richtende so wenige Informationen über sich und die Motivation für ihre Bewerbung preisgeben müssen: "Weil eben Schöffen eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit haben, weil wir als Schöffen in das Leben der Menschen eingreifen, kommt immer wieder die Frage: Warum legt der Staat eigentlich nicht mehr Wert auf die Qualität der Kandidaten?", so Kuhn. "Ich würde ich mir einen ausführlicheren Fragebogen wünschen, wo man seine Bewerbung und seine Motivation begründet. Man muss einfach, denke ich, ein bisschen genauer hinschauen."



Zudem dränge sich angesichts des wenig aussagekräftigen Antrags die Frage auf, nach welchen Kriterien ein Schöffenwahlausschuss eigentlich über die Bewerber entscheidet. Dessen Sitzungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; auch Schöffenverbände konnten bislang nicht an ihnen teilnehmen.



Aus einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses am Amtsgericht München wisse er, dass bei der Auswahl der Schöffen auf eine "gewisse Ausgewogenheit nach Alter, Geschlecht und sozialer Stellung" geachtet werde, berichtet Kuhn – eben, damit die deutsche Bevölkerung so angemessen wie möglich repräsentiert sei. Ob das wirklich umgesetzt wird, dafür gebe es jedoch keine Belege.

Schöffenverband wirbt um Freiwillige