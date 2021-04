"Trau Dich!": Ehegeschichten aus Bayern

"Frauen haben genauso betrogen wie Männer. Wir haben auch Fälle von weiblicher Gewalt gegen ihre Männer, also das gab's auch. Das gab's zu allen Zeiten, das gibt's auch heutzutage, allerdings muss man schon dazu sagen, wir hatten mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen in der Ehe. Könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass sich die Männer vor Gericht nicht damit outen wollten, dass sie von ihren Ehefrauen geschlagen wurden. Man weiß nicht, was alles dahinterstand, aber prozentual waren es doch mehr Männer, die ihre Frauen schlugen. Und dann kamen die Frauen vor Gericht und ließen sich trennen.



Oft ging Gewalt auch mit Ehebruch einher, oft auch mit Impotenz. Da wurde der impotente Ehemann gewalttätig aus Frust, und was sonst noch so alles in der Ehe passierte. Und in diesen Fällen konnten die Frauen, wenn das Gericht entschieden hatte, dass sie sich trennen durften, ihre Mitgift zurück verlangen. Sie konnten dann ihren eigenen Hausstand haben, sie waren eigenständige Persönlichkeiten und konnten ihren Geschäften nachgehen."