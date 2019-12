Naturheilkunde Durchblutungsstörungen bei Diabetes

Diabetiker haben ein erhöhtes Risiko, an Durchblutungsstörungen zu leiden, und zwar nicht nur der großen Arterien, sondern auch der kleinen Blutgefäße. Ursachen dafür sind die erhöhten Blutzuckerwerte und Stoffwechselstörungen.

Makro- und Mikroangiopathie

Viele Diabetiker leiden zum einen an einer Makroangiopathie – also an einer Erkrankung der großen Arterien am Herzen, im Gehirn und an den Beinen ähnlich wie bei der normalen Arteriosklerose. Die Fußpulse sind dabei oft nicht mehr tastbar. Zum anderen leiden sie häufig auch an einer Mikroangiopathie, bei der kleinste Blutgefäße betroffen sind. Dadurch können sich beispielsweise Gangräne am Fuß bilden, aber auch die diabetische Polyneuropathie

Fußpflege

Das A und O bei der diabetischen Mikroangiopathie ist die konsequente Diabetesbehandlung und eine überaus wachsame Fußpflege. Das sind die Patienten, die einen professionellen Fußpfleger aufsuchen sollten, die selbst ihre Füße täglich auf Verletzungen inspizieren sollten. Für diese Patienten ist es kein Luxus, jeden Abend die Füße einzucremen, um die Trockenheit und Hornhautbildung zu verhindern.

Kohlensäurebäder