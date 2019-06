Bayern 2 präsentiert Dreiviertelblut

Der Bandname setzt sich zusammen aus den Begriffen "Dreivierteltakt" und "Herzblut". Beides findet sich reichlich in den Liedern, die sich die Bandgründer Sebastian Horn und Gerd Baumann ausdenken. Ihr neues Album "Diskothek Maria Elend" stellen Dreiviertelblut bei Konzerten in ganz Bayern vor.

Samstag, 13. Juli 2019 Veranstaltungsort: Passau, Eulenspiegel Zeltfestival Samstag, 20. Juli 2019 Veranstaltungsort: Edling bei Wasserburg, Freiluftkino am Stoa Mittwoch, 24. Juli 2019 Veranstaltungsort: Neubiberg, Gymnasium Donnerstag, 25. Juli 2019 Veranstaltungsort: München, Lustspielhaus Donnerstag, 01. August 2019 Veranstaltungsort: Bad Wiessee, Spielbank Freitag, 02. August 2019 Veranstaltungsort: Regensburg, Thon-Dittmer-Palais Freitag, 24. Januar 2020 Veranstaltungsort: München, Konzerthalle Quiddestraße Freitag, 28. Februar 2020 Veranstaltungsort: Ergolding, Bürgersaal

Die Zusammenarbeit von Sebastian Horn von den Bananafishbones und Filmkomponist Gerd Baumann begann mit ein paar Liedern für den Niederbayernkrimi "Sau Nummer vier". Weil die Zusammenarbeit hervorragend klappte, schrieben sie gleich Songs für einen weiteren Krimi und dann für ein gemeinsames Album. "Lieder vom Unterholz" spielten die beiden noch im Duo ein, als aber erste Anfragen für Live-Auftritte eintrudelten, brauchten sie Musiker, die mit ihrer eigenwilligen Mischung aus bayerischer Heimatverbundenheit und weltläufigen Americana-Anleihen etwas anfangen konnten. Die Band wuchs langsam, aber stetig und besteht inzwischen aus Flurin Mück (Schlagzeug), Benny Schäfer (Kontrabass), Luke Cyrus Goetze (Gitarre, Lapsteel, Dobro), Florian Riedl (Klarinette, Bassklarinette, Moog), Dominic Glöbl (Flügelhorn, Trompete, Gesang), Gerd Baumann (Gitarre, Gesang) und Sebastian Horn (Gesang).

Text und Musik? Persönlich bis tanzbar!

Musikalisch lassen sie zwischen tanzbaren Uptempo-Nummern und Zeitlupen-Balladen nichts aus - nur der in der Rockmusik sonst dominierende Viervierteltakt ist bei dieser Band eher die Ausnahme - stattdessen gibt es Walzer, Zwiefache und noch exotischere ungerade Rhythmen. Die Texte von Sebastian Horn spiegeln oft persönliche Erlebnisse wieder oder kommentieren in poetischen Bildern aktuelle Entwicklungen - etwa die angesichts von "fake news" immer wichtiger werdende Frage "Was ist echt und was nicht?" in dem Lied "Die Wahrheit". Oder die Schnelllebigkeit unserer modernen Zeiten in "Rundumadumm".

Konzerte im Sitzen? Das war einmal

2014 und 2016 ist Dreiviertelblut beim Heimatsound-Festival in Oberammergau aufgetreten und war dort jedes Mal eine der großen Attraktionen. Das lag zum einen an der charismatischen Bühnenpräsenz ihres Sängers Sebastian Horn, zum anderen aber auch daran, dass die Band als einzige im Sitzen auftrat. Die Sitzkonzerte gehören allerdings inzwischen der Vergangenheit an. Als Dreiviertelblut im Oktober 2018 ihr neues Album in München im Circus Krone vorstellten, stand Sebastian Horn mitten im Konzert auf und sang im Stehen weiter.

"Das ist ein Wandel, der da gerade stattfindet. Ich werde ab jetzt öfter mal im Stehen singen, ich mag nicht mehr nur sitzen." (Sebastian Horn)

Ob im Stehen oder im Sitzen, der Sound der Band ist ungeheuer differenziert und abwechslungsreich. Die sieben Musiker klingen mal wuchtig, mal sanft, aber immer wie aus einem Guss. Dreiviertelblut begeistern durch ein makelloses Zusammenspiel, das selbst komplexe Kompositionen leicht und luftig wirken lässt.

"Wir sind einfach langsam zu einer richtigen Band geworden. Wir kennen uns jetzt so gut und wir haben so oft live gespielt, dass wir bei Konzerten gleich schwingen und gleich atmen." (Gerd Baumann)

Bayern 2 präsentiert 2019 alle Konzerte von Dreiviertelblut in Bayern.