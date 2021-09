Bayern 2 präsentiert Dreiviertelblut

Musikalisch lassen sie zwischen tanzbaren Uptempo-Nummern und Zeitlupen-Balladen nichts aus – nur der in der Rockmusik sonst dominierende Viervierteltakt ist bei dieser Band eher die Ausnahme – stattdessen gibt es Walzer, Zwiefache und noch exotischere ungerade Rhythmen. Die Texte von Sebastian Horn spiegeln oft persönliche Erlebnisse wieder oder kommentieren in poetischen Bildern aktuelle Entwicklungen – etwa die angesichts von „fake news“ immer wichtiger werdende Frage „Was ist echt und was nicht?“ in dem Lied „Die Wahrheit“. Oder die Schnelllebigkeit unserer modernen Zeiten in „Rundumadumm“.