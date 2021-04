Diskussion über Lieferkettengesetz Wie viel Verantwortung tragen wir für Ausbeutung?

Wie sehr achten ausländische Lieferanten auf Menschenrechte und Umweltschutz? Auf diese Frage sollen deutsche Unternehmen in Zukunft mehr achten - so sieht es das Lieferkettengesetz vor. Das Tagesgespräch fragt: Was halten Sie davon? Anrufen und mitdiskutieren: 0800/ 94 95 95 5.