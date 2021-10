Bayern 2 präsentiert Im Fluss: Live-Reportage von Dirk Rohrbach

Die USA bereist Dirk Rohrbach am liebsten alleine und nicht gerade auf die bequemste Art und Weise. Mit Truck, Fahrrad oder Boot ist er unterwegs. Sein Ziel: alle 50 Bundesstaaten zu entdecken. Darüber berichtet er im Bayern 2-Podcast „50 States“ und in Live-Reportagen vor Ort. 6.000 Kilometer ist er auf dem Missouri und dem Mississippi gepaddelt. Was er erlebt hat, welchen Menschen er auf dieser Reise begegnet ist und welche Herausforderungen er zu bestehen hatte, erzählt und zeigt er in seiner Live-Show „Im Fluss“.