Das Ende der Dinosaurier Massensterben durch Meteoriteneinschlag nachgewiesen

Der größte Dinosaurier war so hoch wie ein siebenstöckiges Haus und so schwer wie sieben Elefanten. Diese Riesen-Dinos starben vor rund 65 Millionen Jahren aus. Über die Gründe wird schon lange gerätselt und geforscht. Wissenschaftler des Potsdamer Geoforschungszentrums haben jetzt Beweise für die Theorie, dass allein der Einschlag eines Meteoriten für das Aussterben der Dinos verantwortlich ist.

Bayern 2-radioWelt: Ein Asteroid hat vor langer Zeit zum Sterben der Dinosaurier geführt. Was halten Sie von dieser Theorie der Kollegen aus Potsdam?

Oliver Rauhut: So neu ist diese Idee nicht. Dass da ein Meteorit eingeschlagen ist, wissen wir schon eine ganze Weile. Der Krater ist ja auch inzwischen gefunden worden, er liegt auf der Halbinsel Yucatán in Mexico. Die Frage, die immer noch offen war ist, ob dieser Einschlag wirklich der Grund für das große Massensterben am Ende der Kreidezeit war oder ob es auch noch andere Gründe gegeben haben könnte.

Und diese anderen Gründe sind mit der neuesten Forschung ausgeschlossen?

"Ausgeschlossen" würde ich noch nicht unbedingt sagen. Was diese neuen Ergebnisse aber sehr schön zeigen, sind die extrem drastischen Auswirkungen dieses Meteoriteneinschlags. Was wir allerdings nicht wissen ist, ob nicht einige Ökosysteme schon davor unter Stress standen. Aber die Kollegen haben sehr gut nachgewiesen, dass es direkt nach dem Einschlag auf der Erde zu einer Klimakatastrophe gekommen ist, die dann für ein Massensterben gesorgt hat.

Beweisen konnte man das vor allem durch die Überreste von winzigen Kalkalgen. Was zeigen die denn?

Paläontologe Oliver Rauhut

Die Kalkalgen heißen so, weil sie eine Kalkschale bilden. Diese Algen sind für den Kohlenstoffkreislauf auf der Erde sehr wichtig. Kohlenstoff ist ja eine der Komponenten von Kohlenstoffdioxyd, also CO2, und damit auch ganz wichtig als Treibhausgas. Und diese Kleinstlebewesen sind in den Ozeanen in großen Massen vorhanden und binden eine Menge Kohlenstoff, der aus der Atmosphäre kommt. Die Kollegen konnten jetzt nachweisen, dass kurz nach dem Einschlag die Meere sehr stark übersäuert sind durch die Freisetzung von Schwefel und weiteren Elementen, die dann in die Meere gelangt sind. Diese Übersäuerung sorgt dafür, dass sich die Kalkschalen bei diesen Kleinstlebewesen nicht bilden können und damit fällt ein Großteil des Kohlenstoffkreislaufes weg. Der Kohlenstoff reichert sich dann in der Atmosphäre an und damit kommt es zu einer sehr starken und schnellen Erwärmung. Und das hatte langfristig katastrophale Auswirkungen, weil der Kohlenstoffkreislauf über lange Zeit massiv gestört war.

Kann man jetzt sagen, dass damit alle anderen Theorien über das Aussterben der Dinos vom Tisch sind?

Das würde ich noch nicht sagen, aber dass der Meteoriteneinschlag der Auslöser für ein Massensterben war, das ist jetzt relativ gut nachgewiesen.

Woran erforschen Sie und Ihre Kollegen derzeit noch in Sachen Dinosaurier?

Meine Forschung beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie die Dinosaurier überhaupt so erfolgreich werden konnten, also wie sich die Gruppe der Dinosaurier in ihrer Anfangszeit entwickelt hat und wie er es geschafft hat, sämtliche Lebensräume zu besetzen und die dominante Wirbelgruppe des Erdmittelalters zu werden.

Wie lautet da ihre These?

Archäopteryx Versteinerung im Dinosaurier-Museum Altmühltal

Auch da spielen Aussterbeereignisse eine große Rolle. Diese Ereignisse sind für die Lebewesen, die darin gefangen sind, natürlich eine ganz schlechte Nachricht. Andererseits machen sie auch Lebensräume frei für neue Gruppen. Es scheint so, dass die Dinosaurier die Erde in mehreren Schritten von anderen Gruppen übernehmen konnten. Und das sehen wir dann auch nach dem Aussterben der Dinosaurier. Denn am Ende der Kreidezeit sind ja nicht nur die Dinosaurier ausgestorben, sondern auch viele andere Tier- und Pflanzengruppen – und das hat die Weichen gestellt in Richtung unserer heutigen Erde. Die Säugetiere konnten dann übernehmen und wir kommen zu den Lebensräumen, wie wir sie heute kennen.