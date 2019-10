Digitales Vermächtnis Was passiert mit dem digitalen Ich nach dem Tod?

"Sterben mit Swag" heißt der Blog des damals 25-jährigen Studenten Dmitrij, der an einem Hirntumor litt. Der Blog ist auch nach seinem Tod noch online und Teil seines digitalen Vermächtnisses. Wie geht man um mit Facebook-Accounts, Blogs oder Spotify-Konten, wenn eine Person gestorben ist?

Wie um Verstorbene getrauert wird, hat sich über die Jahrhunderte hinweg verändert. In den letzten Jahren aber ist ein rasanter Wandel zu beobachten, sagt der Internetforscher Carl Öhman von der University of Oxford.

"Im 20. Jahrhundert war Trauer und Tod meist etwas Privates und Verborgenes. Aber mit dem Aufkommen der sozialen Medien geht diesbezüglich ein kultureller Wandel einher. Menschen trauern nun sehr viel öffentlicher." Carl Öhman, Internetforscher

Profil-Seite im "Gedenkzustand"

Über Dimitris Facebook-Seite steht heute "In Erinnerung an". Dieser sogenannte Gedenkzustand wird ausgelöst, wenn man das Unternehmen über den Tod des Users informiert. Schon heute existieren einige hunderttausende Profile verstorbener Facebook-Kunden, die monatlich von 30 Millionen Menschen besucht werden. Tendenz steigend!

Was passiert mit den Daten nach dem Tod?

Was mit Daten nach dem Tod geschehen soll, darüber wird gestritten. Im Sommer 2018 entschied der Bundesgerichtshof einen jahrelangen Streit, bei dem es um die Frage gegangen war, ob Eltern die Facebook-Nachrichten ihrer verstorbenen Tochter einsehen dürfen. Das Gericht entschied, dass die Tochter zu Lebzeiten einen Vertrag mit Facebook geschlossen hätte und die Eltern die rechtmäßigen Erben dieses Vertrags seien – und damit auch der Chatnachrichten ihrer Tochter.

Digitaler Nachlass aus Bits & Bytes

Natürlich geht es nicht nur um Facebook. Daten hinterlassen wir bei allen möglichen Unternehmen und Plattformen. Und: Immer größere Teile unseres Besitzes bestehen aus Bits & Bytes: Filme, Fotos, Bücher, Hörbücher, all das besitzen wir digital und immer öfter lagern unsere Schätze nicht mehr privat, sondern in einer Cloud. Und immer öfter stellt sich die Frage: Was geschieht damit nach meinem Ableben? Soll es vererbt werden oder einfach gelöscht?

So ein digitaler Nachlass besteht auch aus online geschlossenen Verträgen etwa mit Versicherungen oder Telefongesellschaften, aus Konten bei Apple oder Google, digitalen Abos und vielem mehr. Da ist der Bezug eines Newsletters noch das geringste Problem. Und man hat ja auch nicht immer den Überblick, wo man überhaupt (noch) angemeldet ist und Passwörter und Accounts hinterlegt hat. Seine gesamte Online-Existenz zu organisieren ist gar nicht so einfach. Die analoge Ordnung aus Stift und Papier scheint da recht praktikabel.

Wie ich meinen digitalen Nachlass organisiere

Experten empfehlen Folgendes: Alle Accounts, Benutzernamen und Passwörter notieren und sicher aufbewahren. Dann erteilt man einer Person seiner Wahl eine Vollmacht über die Zugänge und bestimmt, was mit den Accounts geschehen soll. Soll er geschlossen werden? Soll er auf eine andere Person übergehen?

Ob man digitale Güter wie Spiele oder Bücher wirklich vererben kann, ist rechtlich umstritten. Aber kaum etwas spricht dagegen, einfach die Account-Daten weiterzugeben. Im Netz gibt es Mustervorlagen für solche Vollmachten und die Verbraucherzentrale hat ein kleines Heft herausgegeben, in das man seine Account-Daten eintragen kann.

Gesetzliche Regelung würde helfen

Bei vielen Accounts kann man aber auch bereits zu Lebzeiten einstellen, was mit den Daten passieren soll, wenn man einmal nicht mehr ist. Die Beantwortung dieser Frage steht vielleicht nicht besonders weit oben auf der persönlichen Prioritätenliste, weswegen Carl Öhman von der University of Oxford auch eine klare gesetzliche Regelung fordert und dabei besonders sensible Daten, wie E-Mails oder Suchdaten, von der Vererbung ausschließen würde.