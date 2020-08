Zum 175. Geburtstag Dietmar Holzapfel: "König Ludwig II. war ein zerrissener Mann"

Bayern 2-radioWelt: Herr Holzapfel, wie wie soll das Denkmal aussehen?

Dietmar Holzapfel: Es werden Elemente des alten Denkmals genommen, das ist ja eigentlich noch komplett da ist. Davon nimmt man Säulen und den Grundsockel, die Krone vielleicht dann Voluten. Die werden aber nicht so wiederaufgebaut, wie es war, sondern als romantisierende Ruine. Und auch die Bronzefigur wird nur ein Torso sein, das Ganze wird mit Rosen und in Grünflächen eingebettet sein. Die ganze Insel auf der Corneliusbrücke wird sehr romantisch gestaltet werden. Man kann fast sagen: Das ist dann die Roseninsel vom Starnberger See mitten in München.

War der Bayern König Ludwig II., ein glücklicher ode ein zufriedener Mann?

Ich glaube, dass er ein sehr zerrissener Mann war, der sehr ambivalent in vielen Beziehungen war.

Stand der Männer näher als Frauen, was man ja immer wieder angedeutet hat?

Das ist ziemlich sicher. Man hat Briefe gefunden an seine Adjutanten oder auch an Pferdeknechte, die doch ziemlich eindeutig sind. Er hat auch junge Männer suchen lassen und Fotos von ihnen anfertigen lassen.

In Bayern war Schwulsein nicht strafbar.

Das stimmt nicht ganz. Als er 1864 auf den Thron kam, war es nicht strafbar. Aber 1871 kam dann die Angliederung ans Deutsche Reich, und damit kam das preußische Recht. welches uns den Paragrafen 175 brachte, der Homosexualität bestrafte. Er wäre als König allerdings über dem Recht gestanden.

Wieso hat Ludwig II. noch heute so eine große Anziehungskraft - nicht nur bei Touristen aus aller Welt, sondern auch bei den Bayern selber?

Ich denke, weil bei ihm so viele Gegensätze in einer Person vereinigt sind. Und natürlich auch die Homosexualität, die dahintersteckt. Jeder Mensch versucht, seine Träume zu leben, und er hat es wirklich versucht auch zu machen. Insofern für viele ein Vorbild.

Warum hat Ludwig diese vielen Schlösser gebaut?

Er hätte sogar noch ein weiteres gebaut und einen chinesischen Tempel. Er war ja 1867 auf der Weltausstellung in Paris. Da hat er so viele neue Ideen gesehen - und das wollte er alles auch irgendwie verwirklichen.