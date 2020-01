Gegen Machtmissbrauch am Filmset Eine Intimitätskoordinatorin sorgt für klare Regeln bei Sexszenen

Etwas zwei Jahre nachdem die #metoo-Debatte wegen ihm ausgelöst wurde, muss sich der Ex-Film-Mogul Harvey Weinstein nun vor Gericht verantworten. Julia Effertz, die erste Intimitätskoordinatorin Deutschlands, will sexuelle Belästigungen am Filmset eindämmen.

In vielen Filmen und Serien gibt es Nacktszenen. Für die Schauspielerinnen und Schauspieler ist diese Dreharbeit nicht immer angenehm. Julia Effertz, selbst Schauspielerin, will das ändern.

Was macht denn eine Intimitätskoordinatorin?

Eine Intimitätskoordinatorin kann man sich im Grunde vorstellen wie eine Choreographin. Das kennt man aus Filmen. Wenn man Action-Szenen hat, also Kämpfe, hat man da Experten am Set, die die Schauspieler absichern und die gleichzeitig für eine tolle künstlerische Umsetzung einer Choreografie sorgen. Im Grunde machen wir Intimitätskoordinatorinnen genau das Gleiche. Was ich mache, ist einerseits eine intime Choreografie. Das heißt die künstlerische Umsetzung einer Szene nach Vorgabe des Regisseurs und gleichzeitig sichere ich die Schauspieler dann auch bei dieser Szene ab. Solche intimen Szenen sind sehr exponierte Szenen, sie sind komplex. Bei solchen Szenen sind Schauspieler besonders verletzlich, denn sie sind wirklich sehr exponiert.

Die Gefahr ist also, dass Schauspieler bei solchen intimen Szenen auch für Machtspiele missbraucht werden könnten. Haben Sie Beispiele für solche Machtspiele?

Das Thema Machtmissbrauch ist wirklich für Schauspieler ein wichtiges, denn das Machtgefälle am Set ist einfach vorhanden. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Schauspieler sind definitiv in einer relativ schwächeren Position. Wir sind als Schauspieler sehr dankbar, wenn wir drehen dürfen. Und wir werden als Schauspieler auch sehr früh darauf getrimmt, ja zu sagen.

Was zum Beispiel passieren kann, ist, dass so eine Szene ganz am Ende des Tages geplant wird. Und alle sind müde, alle wollen nach Hause. Man hat schon zehn Stunden gedreht, und dann ist diese Szene, und dann heißt es, wir müssen diese Szenen jetzt noch im Kasten bekommen. Dann möchte ich gerne mal den Schauspieler sehen, der sagt: Nee, da möchte ich noch mal drüber reden. Ich möchte jetzt nicht so viel Haut zeigen. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Macht. Diese intimen Szenen, die wir sehen, die sind historisch bisher nie groß diskutiert worden. Ich würde gerne wissen, warum eigentlich jede Szene ja sehr gut durchgetaktet wird und geprobt, choreografiert wird, zum Beispiel Kampfszenen. Aber über Intimszene hat man bisher einfach nicht drüber geredet. Es wurde angenommen, jeder weiß schon irgendwie, wie das geht. Und da ist natürlich sehr viel Grauzone, sehr viel Unsicherheit, viel Raum für Improvisation bisher immer gewesen. Da kann man natürlich übergriffig dahin verrutschen, wo es nicht hingehört und wo es einfach vorher nicht abgesprochen war.

Sie sind ja auch selbst Schauspielerin. Welche Möglichkeiten gibt es denn, solche Szenen für Schauspieler oder Schauspielerinnen erträglicher zu machen? Die Choreographie muss stimmen. Was gehört noch dazu?

Es ist einfach ganz wichtig, dass erstmal eine Szene völlig aus dem privaten Bereich rausgeholt wird. Das hat man bisher nicht so trennscharf gesehen. Nicht aus Boshaftigkeit, möchte ich sagen, sondern vielleicht einfach aus Unwissenheit, weil man einfach nicht gesehen hat, wie hoch die Verletzungsgefahr für Schauspieler ist. Man hat einfach nicht drüber gesprochen. Es fängt eben mit der Kommunikation an, dass wir von Anfang an sehr klar, offen, transparent, mit Regie und Schauspielern über diese Szenen reden. Worum geht es? Welche Geschichte wird erzählt? Worum geht es der Figur? Es hat wirklich nichts mit dem privaten Körper oder mit der privaten Sexualität der Schauspieler zu tun. Das hat am Set nichts zu suchen.

Das heißt, die Intimitätskoordinatorin ist am Set von Anfang bis Ende dabei?

Wenn diese Szenen auf dem Drehplan stehen, dann bin ich dabei. Ich erarbeite die Choreographie mit den Schauspielern. Auch während des Drehs achtet darauf, dass das Besprochene eingehalten wird. Dass wirklich nur die Leute am Set sind, die wir für den Dreh brauchen. Weil man nicht noch zehn Leute am Set haben möchte, die da eigentlich nichts zu suchen hätten. Ich sorge auch dafür, dass die Kostümabteilung gebrieft ist, dass alle auch wissen, wann diese Szenen auf dem Plan stehen, dass Bademäntel bereitstehen, wenn Nacktheit im Spiel ist, dass die Schauspieler zwischen den Text nicht nackig sitzen müssen. Es ist ja auch nicht immer sehr warm, aber eben auch, dass sie geschützt sind und dass sie wissen, da ist jemand, der achtet auch auf ihre Grenzen. Und dass die Schauspieler wissen, sie können auch nein sagen. Es hat eigentlich Tradition beim Dreh, dass ein Schauspieler einen Take nicht abbricht. Dieses Recht gehört dem Regisseur. Das ist ja auch richtig so. Aber bei solchen derart heiklen Szenen hat jeder Schauspieler auch das Recht zu sagen, nein, mir geht‘s nicht gut. Und dann können wir darüber reden.

Bei wie vielen Produktionen waren Sie denn in Deutschland schon als Intimitätskoordinatorin dabei?

Ich habe tatsächlich in Deutschland noch nicht am Set gearbeitet. Das ist hier gerade erst im Werden. Ich bin ja die erste ausgebildete Koordinatorin für den deutschen Markt. Das heißt, ich bin aktuell in Gesprächen mit den Produktionsfirmen, die auch alle sehr interessiert sind. Es braucht eben auch noch ein bisschen Zeit, bis sich das Konzept hier durchsetzt. Es ist eben auch noch viel Aufklärungsarbeit: Was ist das überhaupt? Was macht man da? Letztlich ist es natürlich auch eine Budgetfrage. Bei den Produktionen in England, wo ich bisher zugucken und assistieren durfte, da ist es von allen wirklich sehr gut angenommen worden. Vor allem die Schauspieler sind sehr dankbar und sehr erleichtert.

Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich zur Intimitätskoordinatorin ausbilden zu lassen?

Das kam tatsächlich auch durch Harvey Weinstein beziehungsweise durch den Skandal damals beim Filmfestival in Cannes. Da war das Thema schon in aller Munde, und ich erinnere mich, dass ich wie so viele Kolleginnen und Kollegen einfach furchtbar wütend war, dass so etwas passieren konnte. Und ich wollte etwas tun. Und dann lernte ich Ita O‘Brien kennen, die in Großbritannien federführende Intimitätskoordinatorin ist. Und sie hat ihre Intimitätsrichtlinien vorgestellt, mit denen sie arbeitet. Das war ein absoluter Aha-Moment. Und ich wusste sofort: Genau das brauchen wir. Ich wollte es für mich lernen als Schauspielerin, weil ich eben wissen wollte, wie ich bei solchen Szenen meinen privaten Körper schützen und gleichzeitig künstlerisch frei sein kann. Ich wollte aber eben auch diese Fürsorge anderen Schauspielerinnen und Schauspielern anbieten.