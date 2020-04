Die Welt nach Corona Warum diese Krise ein schwarzer Schwan ist

Fabriken stehen still, Lieferketten sind unterbrochen – Zeit darüber nachzudenken, ob wir genauso weitermachen wollen wie bisher. Das aktuelle Wirtschaftssystem führt ohnehin in eine Sackgasse.

In Europa wurde seine Existenz jahrhundertelang bezweifelt. Unbeliebt ist er bis heute. Aber jetzt ist er da, der schwarze Schwan, also ein Ereignis, das uns trifft. Unvorbereitet. Mit heftigen Folgen. Wie konnten wir das nicht kommen sehen? Auf diese Frage werden wir im Nachhinein natürlich wie immer eine einfache Erklärung haben.

Mit Covid-19 ist der schillerndste und zugleich grausamste schwarze Schwan in unseren Weltsee geflogen. Die Corona-Krise ist ein Ereignis, das uns so hart trifft, weil es niemand erwartet hat. Es verändert die Regeln radikal. Es teilt die Zeit ein: in ein Davor und ein Danach. Mindestens so wie der 11. September, Fukushima oder die letzte Banken- und Finanzkrise. Kurz zuvor hatte der libanesische Finanzmathematiker und Publizist Nassim Nicholas Taleb den Begriff des schwarzen Schwans endgültig in der Wirtschaft etabliert.

Die Einbahnstraße der Globalisierung führt in eine Sackgasse

In den vergangenen Jahrzehnten raste die Weltwirtschaft durch eine Einbahnstraße. Globalisierung. Prozesse verschlanken, Kosten senken, Zeit verkürzen. Lieferung Just-in-Time. Grenzenlos. Eine Kartoffel vom schwäbischen Acker: in Holland geschält, in Bayern frittiert, in Flensburg ins Regal gestellt. Antibiotikum wird praktisch komplett in Asien produziert – hierzulande lohnt es sich nicht mehr. Im Ernstfall stehen wir ohne Medikamente da.

Mit immer höherem Tempo durch die Einbahnstraße der Globalisierung: Das hat Wohlstand gebracht, ja. Aber der Asphalt bröckelt schon länger und links und rechts am Wegesrand türmt sich der Dreck. Denn: Die wahren Kosten wurden nie gesenkt, lediglich ausgelagert. Oder in die Zukunft verschoben. Alle konnten es wissen: Diese Einbahnstraße endet in einer Sackgasse. Ist es denn Zufall, dass Natur und Mensch gleichzeitig immer stärker ausbrennen?

Deglobalisierung ist auch keine Antwort

Die Corona-Krise, der schwärzeste Schwan des neuen Jahrtausends, ist eine große Chance. Diese Krise ist ein Startschuss. Um zu wenden und jetzt die Einbahnstraße wieder zurückzufahren? Die Weltwirtschaft zu deglobalisieren? Nein. Rein nationale Märkte – eine wirtschaftliche Katastrophe für ein Land wie Deutschland, das die Hälfte seiner Wirtschaftsleistung exportiert.

Trotzdem: jetzt ist die Zeit, nachzudenken. Und viele Fragen zu stellen, die im rasenden Tempo des Alltags leicht zu überhören waren: Muss wirklich immer dort produziert werden, wo es am billigsten ist? Geht es in Krankenhäusern vorrangig um Gesundheit oder um Wettbewerbsfähigkeit? Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Warum werden systemrelevante Berufe schlechter entlohnt als nicht-systemrelevante? Warum regionale Lebensmittel, aber keine regionalen Arzneimittel? Ganz grundsätzlich: Warum soll unsere Wirtschaft nicht digitaler, ökologischer, gerechter und lokaler sein können?

Jetzt ist die Zeit für Visionen

Die Gegenwart zeigt schon in Ansätzen, welch gewaltiges Potenzial in diesem Stillstand steckt. Wenn das Internet denn funktioniert, arbeiten viele Arbeitnehmer auch ganz wunderbar und produktiv zuhause. Übers Netz auch gemeinsam mit anderen. Das spart Geld und Nerven im Stau. Wir erkennen: so leicht ist es, Ressourcen zu schonen. Videokonferenz statt Fliegen: das geht plötzlich. Bei vielen Firmen und sogar auf höchster politischer Ebene - wie es selbst die Staats-und Regierungschefs in der EU bewiesen haben. Das spart CO2, Müll und Stress.

Wörter wie "Zwischenlager" und "Reserve" bekommen wieder eine Bedeutung. Statt über Auslagerung denkt man ernsthaft übers Eingliedern nach. Sicherheit wird wichtiger als Effizienzmaximierung. Und: Viele Menschen sind solidarisch. Sie helfen ihren Nachbarn, wünschen den Arbeitskollegen am Ende einer langen E-Mail Gesundheit, klatschen für die wahren Leistungsträger*innen in der Krise. Sie sind achtsam, nehmen Rücksicht – auf sich selbst und andere.

Ein guter Zeitpunkt, um eine Wirtschaft aufzubauen, die nicht in die Sackgasse der Klimakrise führt – durch grüne Konjunkturprogramme, durch Digitalisierung, durch nachhaltige Wertschöpfung. Vielleicht kommt diese Krise ja gerade rechtzeitig. Just-in-Time. Denn nicht jeder schwarze Schwan muss am Ende etwas Schlechtes bewirken: auch die Entdeckung von Penicillin und die Erfindung des Internets waren Ereignisse, die niemand vorhergesehen hat. Auch sie haben die Welt radikal verändert – zum Besseren.