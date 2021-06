Die Wampe: Kleine Biographie der männlichen Körpermitte

Das Zentralgestirn des "gestandenen Mannes"

Neue Schönheitsideale machten die Wampe zum verpönten Fremdkörper

Leider jedoch wandelten sich die kulturell codierten Vorstellungen des Körperlichen in den letzten Jahrzehnten dramatisch. Ein ästhetischer und funktionaler Minimalismus hat allem Opulenten, allem Strotzenden und Fruchtbaren den Kampf angesagt und dadurch die Wampe zu einem verpönten Fremdkörper, einem Kainsmal der alkoholischen Disziplinlosigkeit - Stichwort "Bierbauch" - werden lassen. Der ehemals "offene" Körper" wurde in ein enges Korsett diätischer Vorschriften gezwängt. Statt mit Persönlichkeit wuchert der postmoderne Mann jetzt mit seinem Sixpack. Kein Wunder, so Thomas Kernert, dass er nicht mehr der Nabel der Welt ist. Aus dem Bauch heraus kommt bei den ihrer natürlichen Mitte beraubten Waschbrettbauchträgern nichts mehr ...

Es lebe die Wampe!

Die Wampe verschlingt die Welt und lässt sich von ihr verschlingen. Sie kapselt sich nicht, wie der Waschbrettbauch, systematisch von jeder Art von Welt ab, sondern gibt sich ihr ohne Wenn und Aber hin, lässt sich von ihr umarmen und verführen.



Für die Wampe zerfällt das Sein nicht in Subjekt und Objekt, in Ich und Nicht-Ich, in Herrschaft und Unterdrückung, sondern gleicht einem chaotischen Prozess ständiger Vereinigung und Vermischung, Einverleibung und Absonderung, bei dem es so gut wie alle mentalen Aggregatzustände gibt, nur keinen realen Ist-Zustand der Reinheit.



Genau hier scheint, unabhängig von allen Gesundheits-, Gesellschafts- und Schönheitsnormen die eigentliche Trennungslinie zwischen Dickbauch und Nicht-Bauch zu verlaufen: Der Dickbauch liebt die volle Welt, der Nicht-Bauch die leere. Der Dickbauch liebt das Ganze, der Nichtbauch alleine sich selbst.



Während der von der Welt abgetrennte Nicht-Bauch narzisstische Leistungsonanie betreibt, suhlt sich der Dickbauch mehr oder minder hemmungslos in der großen, schlammig-schlüpfrigen, schmutzig-rutschigen, glitschig-qualligen, keimintensiven Pfütze, genannt: Welt!



Keine Frage, das ist gefährlich. Aber eben deshalb und nur deshalb kann er lachen! Lachen über sich, die anderen, die Welt, deren Fettgehalte, Cholesterin- und Moralinwerte ...