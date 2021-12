Bayern im Jahr 1705 Die "Sendlinger Mordweihnacht" im Spiegel der Kirchenbücher

"Da rangeln jetzt zwei Schwager des spanischen Königs miteinander, denn ebenso wie der Kaiser in Wien ist auch Ludwig der Vierzehnte mit einer Schwester des spanischen Königs verheiratet und Max Emanuel hält zu Ludwig dem Vierzehnten.



Allerdings: Damit hat Max Emanuel aufs falsche Pferd gesetzt. Denn die bayerisch-französischen Truppen unterliegen den kaiserlich-englischen Truppen. Nach einer Folge von Niederlagen muss Max Emanuel ins Exil gehen, und eine kaiserliche Besatzungsregierung übernimmt die Herrschaft in Bayern und wie es bei solchen Besatzungsregierungen ist, die nehmen auf die Bevölkerung des besetzten Landes keine große Rücksicht.



Sie treiben Steuern ein, sie quartieren Truppen ein bei der einfachen Bevölkerung. Und sie wollen aus den bayrischen Landen junge Männer rekrutieren, um den Krieg weiterführen zu können. Und als das immer rücksichtsloser passiert, da bricht in verschiedenen Teilen Bayerns der Aufstand los. In Niederbayern ebenso wie im bayerischen Oberland.



Wir wissen, dass die Oberländer zunächst angegriffen haben beim Roten Turm vor dem heutigen Isartor, den auch zeitweilig einnehmen konnten, dann allerdings von Truppen der kaiserlichen Seite da wieder verdrängt werden konnten.



Ein zweites Schlachtgeschehen hat sich dann vor den Mauern der Stadt im Bereich des Glockenbachs abgespielt, da sind wohl sehr viele zu Tode gekommen, und ein Teil der Aufständischen konnte sich dann auf der Flucht bei der Kirche des nahen Sendling, das ja damals auch ein ganz eigenständiges Dorf war - zwischen dem und den Münchner Mauern nur Felder und Wiesen gelegen waren - die konnten sich dort zurückziehen und noch einmal hinter den Friedhofsmauern verschanzen.



Die Bauern waren ja nur sehr unzulänglich bewaffnet und viele auch im Kriegshandwerk ungleich weniger geübt als die professionellen Soldaten, mit denen sie hier zu tun hatten. Und so haben sie sehr schnell gesehen, es ist aussichtslos, hier weiterzukämpfen. Daraufhin haben sie ihre Kapitulation angeboten, und es heißt auch in vielen Quellen, es sei ihnen mehrfach, Pardon, also Verschonung gegeben und zugesichert worden.



Allerdings als sie dann ihre Waffen weggeworfen hatten, wurden sie trotzdem niedergemetzelt. Das heißt, man hat hier eigentlich ein Kriegsverbrechen begangen, weil man sich an die einmal ausgesprochene Verschonung nicht gehalten hat."