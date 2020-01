Das kluge "Fräulein" Zum 150. Geburtstag von Annette Kolb

Annette Kolb war in mehrfacher Hinsicht eine höchst eigensinnige Persönlichkeit.



Geboren am 3. Februar 1870 als Tochter eines Münchner Gartenarchitekten und einer Pariser Pianistin, widersetzte sie sich allen weiblichen Rollenzuschreibungen der damaligen Zeit.



Statt ein Leben als Ehefrau und Mutter zu führen, blieb sie ledig und eignete sich autodidaktisch eine enorme geschichtliche und literarische Bildung an.

Die deutsch-französische Verständigung lag ihr immer sehr am Herzen

Annette Kolb war stets gut "behütet"

Nicht nur als Autorin von Erzählungen und Romanen hat sich die zierliche Dame, die stets einen Hut trug, einen Namen gemacht, sondern auch als streitbare Journalistin und überzeugte Pazifistin. Zeitlebens war ihr die deutsch-französische Verständigung eine Herzensangelegenheit, für die sie auf ebenso hartnäckige wie unkonventionelle Weise gekämpft hat.

Charles de Gaulles Staatsbesuch in München

Charles de Gaulle spricht vor der Feldherrenhalle am Münchner Odeonsplatz (1962)

München im September 1962. Charles de Gaulle kommt zu seinem ersten offiziellen Staatsbesuch in die junge Bundesrepublik und wird auch in München mit großem Zeremoniell empfangen.



Im offenen Wagen fährt er mit Ministerpräsident Hans Ehard durch die Straßen der Stadt, begrüßt von einer jubelnden Menschenmenge. Die angekündigte Rede des französischen Staatspräsidenten auf dem Odeonsplatz wird mit Spannung erwartet, auch von der damals bereits 92 Jahre alten Schriftstellerin Annette Kolb.

"Das bayerische Volk ist wieder, wie es war: friedliebend und ohne Hass auf andere Völker. Wie hat es die von der Bonner Regierung zustande gebrachte deutsch-französische Versöhnung und Verständigung von Herzen aufgenommen! Immer mit dem Ruf: 'Vive de Gaulle!' – diese guten Bayern, von denen die wenigsten ein Wort Französisch lernen durften." (Annette Kolb aus 'Zeitbilder', Fischer Verlag, 1. Januar 1964)

In ihren letzten Lebensjahren erhielt sie zahlreiche Preise

1961 bezog Annette Kolb eine Wohnung im Münchner Stadtteil Bogenhausen. In ihren letzten Lebensjahren wurde sie mit zahlreichen Preisen geehrt - unter anderem mit dem Münchner Kunstpreis für Literatur, dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt und dem großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.



In Frankreich ernannte man sie zum Ritter der Ehrenlegion. Über diese, wenn auch späten öffentlichen Wertschätzungen hat sie sich sehr gefreut.

Letzte Ruhestätte in Bogenhausen

Annette Kolbs Grab auf dem alten Bogenhausener Friedhof

Am 3. Dezember 1967 ist Annette Kolb im Alter von 97 Jahren in München gestorben. Ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem kleinen Bogenhausener Friedhof St. Georg.



Was bleibt von ihrem Lebenswerk, das ein so spannendes Kapitel Zeitgeschichte von der Kaiserzeit bis in die junge Bundesrepublik beleuchtet?



Hiltrud und Günter Häntzschel und Cornelia Michél würden sich wünschen, dass die jüngsten Neuveröffentlichungen von Annette Kolbs Texten und Briefen dazu beitragen können, das Interesse für diese außergewöhnliche Frau wieder neu zu wecken.

Der "ersten Dame" Münchens zum 150. Geburtstag

Ein Portrait zum 150. Geburtstag der Schriftstellerin, die bis an ihr Lebensende auf die Anrede "Fräulein" Wert legte und von Erich Kästner respektvoll als "erste Dame" Münchens bezeichnet wurde.

Schauspieler bei der Aufnahme zur Sendung Christian Baumann und Irina Wanka Im Hörfunkstudio 7 des Bayerischen Rundfunks, anwesend zur Sprachaufnahme für die Sendung über Annette Kolb: die Schauspieler Christian Baumann und Irina Wanka.



Irina Wanka kam extra im Annette-Kolb-Fräulein-Look!