Die Ruinenbaumeister: Verwehte Luftschlösser und zerstörte Superbauten

Wer baut, der will die Ewigkeit, oder zumindest einen Hauch davon. König Max II. wollte in Bayern mit Glaspalästen und neuer Technologie Anschluss an die fortschrittlichen Industrienationen finden. Ludwig II. träumte davon, in München ein Wagner-Festspielhaus zu errichten und in romantischen bayerischen Landschaften Raubritterburgen zu rekonstruieren. An der Münchner Leopoldstraße entstand Anfang der 1970er Jahre der ultimative, neuzeitliche, schwabylonische Freizeittempel. All diesen Bauvorhaben ist eines gemein: die bayerische Hybris, dieses großspurige Tänzeln zwischen provinziellem Gespür und kosmopolitischen Ambitionen.