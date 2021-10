Rheuma erkennen Die richtige Diagnose bei Rheuma

Wenn das Immunsystem selbstzerstörend tätig wird, dann ist das allerdings nicht nur beispielsweise an den Gelenken, sondern überall im Körper nachweisbar.

Symptome:

Entzündungen sind erkennbar

Eine entzündlich-rheumatische Erkrankung an den Gelenken kann der Internist sehr klar und einfach abgrenzen zu einer nicht-entzündlichen Krankheit, die mit Gelenkschmerzen einhergeht.

Das Problem ist allerdings, dass oft sehr viel Zeit vergeht, bis ein Patient beim richtigen Facharzt angekommen ist, der diese Diagnose stellen kann. Die grippeähnlichen Symptome, die anfangs kommen und dann auch wieder gehen, erregen meist zunächst weder beim Patienten noch beim Hausarzt einen Verdacht. Selbst wenn eine Entzündung im Blut festgestellt wird, verschreibt der Hausarzt meist erstmal Antibiotikum und Schmerzmittel. Erst wenn die Symptome chronisch werden, dämmert es Arzt und Patient, dass etwas anderes dahinterstecken könnte. Für Ärzte, die nicht so häufig Rheumapatienten betreuen, durchaus eine Herausforderung, dann auf die Idee Rheuma zu kommen. Daher vergehen oft Wochen bis Monate, manchmal sogar Jahre, bis Rheumapatienten in die Betreuung von Rheumatologen kommen.