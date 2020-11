Internationaler Kabarett-Preis Salzburger Stier 2021 Die Gewinner stehen fest

Preisträger für Deutschland: Moritz Neumeier

Moritz Neumeier (32) macht seit 2008 Poetry Slam in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2012 hatte sein Bühnenprogramm "Satire macht frei" Premiere. Mit Till Reiners präsentiert er seit 2017 den Satire-Podcast "Talk ohne Gast", der auch im Radio zu hören ist. Er spricht über das Leben, über Ehe und Kinder, das ständige Scheitern an eigenen Ansprüchen, aber das Politische ist immer nur einen Gedankensprung entfernt.

"Es macht einfach Spaß, ihm zuzuhören, wie er zu weit geht. Denn Moritz Neumeier ist ehrlich. Und lustig. Jedenfalls meistens. Nur manchmal tut es weh. Wie das Leben eben." Aus der Jurybegründung

Ich weiß das doch auch nicht: Smalltalk. - Moritz Neumeier

Preisträger für Österreich: Thomas Stipsits

Thomas Stipsits (37) schrieb bereits in der Schule Lieder und Sketche. 2000 erhielt er den Kärntner Kleinkunstpreis, 2006 feierte sein Programm "Griechenland" Premiere, aktuell tritt er mit dem Soloprogramm "Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best Of" auf. Vor allem durch seine Rolle im ORF-Tatort ist Thomas Stipsits bekannt geworden. In "Baumschlager" spielte er seine erste Kino‐Hauptrolle.

"Thomas Stipsits ist ein Geschichtenerzähler der neuen Generation: er entwickelt sehr komplex konstruierte Handlungsabläufe, die von persönlichen Erfahrungen geprägt sind und gleichzeitig der Tradition des 'Schmähführens' eine zeitgemäße Dimension verleihen." Aus der Jurybegründung

Thomas Stipsits "Gabalier"

Preisträgerin für die Schweiz: Lara Stoll

Lara Stoll (33) aus Schaffhausen trifft man seit 2005 als Slam-Poetin auf den verschiedensten Bühnen. Sie ist Filmemacherin, Schauspielerin und Autorin. Nach dem Lehrerseminar in Kreuzlingen schloss sie ein Filmstudium an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Neben ihren eigenen Kabarett-Auftritten ist Lara Stoll in diversen Musikprojekten mit Text und Gesang zu erleben.

"Ihre Texte sind oft ein einziges, kunstvoll gebautes Crescendo. Doch dann, plötzlich und unerwartet, zeigt die Exzentrikerin ihre Zerbrechlichkeit. Diese spannungsvolle Mischung macht die junge Ostschweizerin zu einer unverwechselbaren Figur auf den deutschsprachigen Bühnen." Aus der Jurybegründung

Lara Stoll – Abgesagte Grossveranstaltungen | Deville

Ehrenpreis für Joachim Rittmeyer

Einen "Ehrenstier" erhält Joachim Rittmeyer, seit Jahrzehnten erfolgreicher Schweizer Kabarettist. Die Preisverleihung findet am 8. Mai 2021 im "Tollhaus" in Karlsruhe statt. Der "Salzburger Stier" gilt als der "Radio-Oscar" für deutschsprachiges Kabarett und wird im kommenden Jahr zum 40. Mal verliehen.

Der Salzburger Stier

Mit dem "Salzburger Stier" werden jedes Jahr Künstler*innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geehrt. Die Auszeichnung wird von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR, WDR und Deutschlandfunk, dem österreichischen ORF, dem Schweizer SRF und RAI Südtirol getragen.

Aus der Taufe gehoben wurde der einzige internationale Radio-Kabarettpreis 1982 in Salzburg, wo er auch bis 1996 vergeben wurde - daher hat der Preis seinen Namen. Dann aber ging der Stier auf Reisen und tourt seitdem kreuz und quer durchs deutschsprachige Europa und wird in jedem Jahr von einer anderen Sendeanstalt verliehen. 2021 macht der Stier in Karlsruhe Station. Ausrichter ist dieses Mal der SWR.