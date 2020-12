Wichtig für das Wachstum Die lose Zahnspange

Die lose Zahnspange hat neben der Korrektur der Zähne auch die Hauptaufgabe, das Kieferwachstum bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. In diesem Zusammenhang kann der Zustand des Kiefers bereits im Kindesalter dahingehend verändert sein, dass Ober- und Unterkiefer nicht korrekt aufeinander kommen. Um einer Verschlimmerung dieser Disharmonie zwischen den beiden Kiefern vorzubeugen, kann der frühe Einsatz einer losen Zahnspange Wunder wirken.

Die Korrektur der Kieferstellung durch die lose Spange kann dazu führen, dass der Biss der zumeist jungen Patienten korrigiert werden kann. Dadurch ist infolge der Behandlung wieder eine korrekte Belastung der Muskeln sowie der Gelenke des Kiefers beim Kauen, Beißen und Sprechen möglich. Die lose Zahnspange wird als Behandlungsmöglichkeit in der Regel bei Patienten der Altersspanne sieben bis 15 Jahre eingesetzt.

Ablauf der Behandlung

Bevor eine lose Zahnspange angefertigt wird, ist immer ein Besuch des Kieferorthopäden fällig. Dieser macht sich ein Bild von der jeweiligen Zahnfehlstellung und fertigt im Anschluss eine entsprechende, lockere Zahnspange an. Diese Spange muss vom Patienten jede Nacht sowie auch einige Stunden tagsüber getragen werden, in den meisten Fällen außerhalb der Schule. Alles in allem dauert die Behandlung mit einer lockeren Zahnspange in der Regel ein bis anderthalb Jahre.