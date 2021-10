Die letzten ihrer Art Welche bedrohten Tiere würden Sie vermissen?

Das Artensterben ist so hoch, wie nie zuvor. Viele Ökosysteme sind durch Umweltverschmutzung und Klimawandel akut bedroht, andere sind bereits unwiderruflich verloren gegangen. Welches Tier sollen auch ihre Nachfahren noch in freier Natur und nicht nur im Zoo erleben können? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns unter 0800 / 94 95 95 5.