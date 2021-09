Die längste Beziehung des Lebens Wie kommen Sie mit Ihren Geschwistern klar?

Geschwisterverbindungen sind in der Kindheit meist besonders eng. Mit Bruder oder Schwester kann man sich gegen die Eltern verbünden, aber auch lernen sich durchzusetzen oder Kompromisse zu finden. Gerechtigkeit erfahren - oder Ungerechtigkeit erleiden - das ist häufig ein Kernthema in kindlichen Geschwisterbeziehungen.

Als Erwachsene lösen wir uns dann meist aus dem unmittelbaren Bezugsfeld der Geschwisterbeziehung, um dann - wenn die Eltern älter und pflegebedürftig werden - unterstützend wieder näher zusammenzurücken. Wenn alles gut geht. Nicht immer ist das der Fall. Denn die Realität zeigt auch: Fast in allen Geschwisterbeziehungen gibt es so etwas wie vermintes Gelände.

Wie sieht das bei Ihnen aus? Erfahren Sie von Ihren Geschwistern Zuspruch und Unterstützung? Oder kommt der alte Groll wider Willen immer wieder hoch? Ist das Leben in einer Großfamilie möglicherweise einfacher zu handhaben als in der sprichwörtlichen Kleinfamilie mit ihrem überschaubaren Personal? Verpassen Einzelkinder möglicherweise etwas Entscheidendes im Leben und sind Zwillingsverbindungen besonders eng? Was ist mit Halbgeschwistern? Mit dem Leben in einer Patchwork-Familie?