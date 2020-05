Was wären wir ohne unsere Ohren? Die Kunst, ein richtiges Hörgerät zu finden

"Also es gibt grundsätzlich verschiedene Arten von Schwerhörigkeit: Es gibt die Schwerhörigkeit des Mittelohres – die so genannte Schall-Leitungs-Schwerhörigkeit. Wenn der Schall nicht mehr richtig ans Innenohr übertragen wird. Und dann gibt es die Innenohr-Schwerhörigkeit, die man allgemein am meisten kennt. Das ist eine Schwerhörigkeit des Sinnesorganes. Also, dass eben dort der Schall nicht mehr vom Körper richtig aufgenommen und verarbeitet werden kann."