Die kleinen Songs Vier Temperamente an einem Sommerabend

In abgespeckter Form gab es das legendäre Liedermacherfestival "Songs an einem Sommerabend" in diesem zweiten Pandemiesommer in Würzburg. Nur einen Abend lang und nur mit vier Auftritten, unter dem Motto "'Vier Temperamente".

Von: Bernhard Jugel