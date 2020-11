Die gereizte Gesellschaft Ist Wut für was gut?

Unzufriedenheit, Empörung, Wut - was entsteht im besten Fall daraus? Was macht es mit uns, wenn wir uns über etwas aufregen müssen? Wie gehen Sie mit Ihren Emotionen um? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer in die Sendung: 0800/94 95 95 5.