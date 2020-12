Der Klassiker in der Zahnkorrektur Die feste Zahnspange

Die festsitzende Zahnspange ermöglicht aufgrund der leicht möglichen Kraftregelung zwischen allen einzelnen Zähnen eine präzise Korrektur von ungünstigen Zahnstellungen. Während früher noch vorwiegend mit um die Zähne befindlichen Ringen gearbeitet wurde, ist mittlerweile die Nutzung von auf den Zähnen aufgeklebten Knöpfchen die Regel. Die sogenannten "Brackets" können neben den klassischen Metallen auch aus Keramik oder in seltenen Fällen auch Kunststoff bestehen. Verbunden werden die Brackets durch einen Draht, der Kräfte auf die Zähne ausübt und so eine gezielte Veränderung der Zahnstellung verursacht.

Neue Behandlungsoption: Lingualtechnik

Dazu kommt, dass auch die später eingesetzten Drähte der Innen-Zahnspange viel genauer hergestellt werden müssen als bei einer regulären Außenseitenzahnspange. Durch das hohe Maß an Präzision in der Herstellung kann die Lingual-Zahnspange bei gewissen Behandlungen der regulären Spange an den Außenzähnen überlegen sein.

Ablauf der Behandlung

Vor dem Einsetzen einer festen Zahnspange erfolgt in jedem Fall eine diagnostische Untersuchung durch den Kieferorthopäden. Dort wird basierend auf der jeweiligen Fallkonstellation überprüft, welche der Behandlungsmethoden die geeignetsten sind. Nach der Entscheidung für eine der Methoden erfolgt in der Regel eine Konsultation des Zahnarztes, bei dem eine Untersuchung der Zähne auf Karies durchgeführt wird. Nach negativem Befund durch den Zahnarzt kann die Behandlung beim Kieferorthopäden beginnen.

Nach dem Einsetzen der Zahnspange muss sich das Gebiss zuerst an die neue Apparatur gewöhnen. Daher sind in den ersten ein bis zwei Wochen nach dem Einsetzen der Spange neben leichten Zahnschmerzen auch Schwierigkeiten beim Kauen und Sprechen die Regel. Nach der Eingewöhnungsphase erfolgen dann im sechs- bis achtwöchigen Intervall Kontrolluntersuchungen der Spange, bei denen auch immer leichte Änderungen zum Erreichen des Behandlungsziels erfolgen.

Dauer der Behandlung kann variieren

Oftmals werden im Rahmen von Zahnkorrekturen durch feste Spangen auch Korrekturen an der Passform von Oberkiefer auf Unterkiefer vorgenommen (Einstellung des Bisses). Diese erfolgen zumeist durch den Einsatz von Gummizügen, die innerhalb der festen Zahnspange gespannt werden. Die Züge müssen in der Regel 24 Stunden am Tag getragen werden und dürfen lediglich zum Essen, zur Zahnpflege und zum Wechseln herausgenommen werden. Durch das regelmäßige Tragen der Gummizüge können zusätzliche Kräfte auf die entsprechenden Zähne ausgeübt und so ein schnelleres Behandlungsergebnis erzielt werden. Ein unzureichender Einsatz von Gummiringen kann andererseits jedoch dazu führen, dass der Behandlungserfolg ausbleibt oder nur sehr langsam voranschreitet.