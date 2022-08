Die erste eigene Wohnung Was haben Sie erlebt?

Aus dem Elternhaus ausziehen und in ein WG-Zimmer oder in eine eigene Wohnung einziehen – ein wichtiger Schritt im Leben. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Erzählen Sie davon im Tagesgespräch! Die Nummer in die Sendung: 0800/ 94 95 95 5.

Ein wichtiger Schritt im Leben: Wenn Kinder erwachsen werden, dann ziehen sie irgendwann aus dem Elternhaus aus. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht? Das will das Tagesgespräch heute von den Anruferinnen und Anrufern wissen.

In Deutschland leben immer mehr junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren nicht mehr im Elternhaus. Das Durchschnittsalter beim Auszug junger Menschen aus dem Elternhaus lag 2021 bei 23,6 Jahren. Am längsten blieben junge Menschen in Portugal zuhause.

Rufen Sie an und erzählen Sie im Tagesgespräch von Ihrer ersten eigenen Wohnung! Die zentralen Fragen: Wie alt waren Sie beim Auszug aus dem Elternhaus? Sind Sie gerade erst ausgezogen? Wie ist Ihr Lebensgefühl und Ihre Erfahrungen? Die Frage an die Älteren: Welche Erinnerungen haben Sie an den Einzug in die erste Wohnung? Wie ist das für Eltern, wenn die Kinder ausziehen?

Raus aus dem Elternhaus – und dann?

Wo waren Sie und Ihre Eltern daheim? Wohin hat es Sie dann als Erwachsener verschlagen? In eine fremde Stadt? Konnten und wollten Sie sich gleich eine eigene Wohnung leisten? Oder sind Sie in ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft eingezogen? Hat das eigenständige Leben dann reibungslos geklappt?

Moderator Stefan Parrisius spricht über das Thema u.a. mit Clara Sophie Klein. Sie ist Illustratorin und Co-Autorin des Buchs "Dein Überlebensguide für die erste eigene Wohnung".

Außerdem kommt Tobias Polsfuß von WOHN:SINN zu Wort. Der Verein setzt sich für "Inklusives Wohnen" ein und gibt Tipps, damit dass Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung zur Selbstverständlichkeit wird. Das Projekt war vor einigen Jahren Finalist beim Bayern 2-Wettbewerb "Gutes Beispiel".

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.