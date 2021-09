Franz Xaver Peteranderl zum Start des Ausbildungsjahres "Die Betriebe suchen nach Mitarbeitern"

Peteranderl sieht einen der Gründe darin, dass die Betriebe sich coronabedingt nicht in Schulen oder auf Messen vorstellen konnten, um Jugendlichen die 130 Ausbildungsberufe näherzubringen. Außerdem, so der Präsident der Handwerkskammer München und Oberbayern, hätten nur sehr, sehr wenige Praktika durchgeführt werden können.

Keine Ausbildungsgarantie

Eine Ausbildungsgarantie für Jugendliche, die keine Lehrstelle gefunden haben, könnte laut einer aktuellen Studie in Deutschland bis zu 20.000 zusätzliche Fachkräfte pro Jahr bringen. Diese Berechnung basiere auf der Annahme, dass von den 78.000 Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz in Deutschland etwa 40 Prozent die Ausbildungsgarantie nutzen und zwei Drittel von ihnen auch zu einem erfolgreichen Abschluss kommen, erklärte die Bertelsmann Stiftung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund forderte die künftige Bundesregierung auf, eine solche Ausbildungsgarantie auf die Agenda zu nehmen.

In Österreich gibt es bereits seit 2008 eine Ausbildungsgarantie, wie die Stiftung erläuterte. Jugendliche, die keine Lehrstelle gefunden haben, bekommen den Angaben zufolge dort das Angebot einer überbetrieblichen Ausbildung. Die Jugendlichen wechselten entweder nach einem Jahr in eine reguläre Ausbildungsstelle in der Wirtschaft oder sie erhielten am Ende der überbetrieblichen Ausbildung einen vollwertigen Abschluss.