Diagnose Lungenkrebs und jetzt? Die Behandlung von Lungenkrebs

Das Auftreten einer Lungenkrebserkrankung ist immer ein gravierendes und oftmals auch ein die Lebenserwartung bestimmendes Ereignis - auch wenn man es früh erkennt. Wie geht es dann also weiter?

Die Überlebensrate insgesamt ist nach wie vor nicht sehr gut, das heißt: Je nach Stadium der Erkrankung gibt es Fünf-Jahres-Überlebensraten, die zwischen 15, 20 oder 60 Prozent liegen. Bei ganz frühen Stadien liegen sie vielleicht auch bei 70 bis 80 Prozent. Das liegt daran, dass 80 bis 90 Prozent der Lungenkrebspatienten rauchen. Das heißt, sie haben eine erhöhte Mutationslast im Körper. Und wenn Sie schon mal einen Tumor hatten, bedeutet das oft, dass Sie im weiteren Verlauf weitere Tumoren entwickeln. Das ist nicht auf die Lunge beschränkt. Beispielsweise werden Giftstoffe aus dem Zigarettenrauch auch im Urin ausgeschieden. Deshalb gibt es auch eine erhöhte Häufigkeit von Blasenkrebs zum Beispiel bei Rauchern.

Prognose und Therapie: abhängig von der Tumorart

Lungenkrebs ist nicht gleich Lungenkrebs und deshalb unterscheidet sich auch die Prognose je nach Zeitpunkt der Diagnose, Metastasierung und Mutation.

Lokal begrenzt? Operation!

Ist der Befund umschrieben, also lokal begrenzt, kann man eine Operation durchführen. Das wäre das erste Mittel der Wahl, wenn es möglich ist, den gesamten Tumor einschließlich der Lymphknoten zu entfernen. Dafür müsste der Tumor auf eine Lungenseite begrenzt sein. Er darf noch nicht gestreut haben. Es darf also noch keine Absiedelungen im restlichen Körper geben. Der gesamte Körper muss also untersucht werden (man nennt dies Staging) und nur, wenn dabei keine weiteren Tumormanifestationen vorliegen, ist die Operation das Mittel der Wahl.

Strahlen- und Chemotherapie, um zu heilen

Wenn das nicht möglich ist, kommt es auf die jeweilige Situation an. In einem Teil der Fälle kann man mit einer Kombination aus Strahlentherapie und Chemotherapie auch eine Heilung herbeiführen. Das ist aber nur dann möglich, wenn keine Fernmetastasen, also Absiedelungen außerhalb des Brustkorbs, vorhanden sind und wenn man alle vorhandenen Manifestationen mittels Strahlentherapie oder Chemotherapie erreichen kann. Auch das trifft nur auf einen kleinen Teil der Patienten zu.

Strahlen- und Chemotherapie zur Verbesserung der Prognose

Bei allen anderen Fällen ist es möglich, dass die Überlebensrate durch Chemotherapie oder durch Kombination von Chemotherapie und Bestrahlung zwar verbessert werden, aber keine Heilung herbeiführt werden kann. Das heißt: Ärztinnen und Ärzte können den Tumor nicht vollständig eliminieren, er wird also immer da sein und muss immer wieder mit unterschiedlichen Ansätzen behandelt werden.

"Da haben wir in den vergangenen Jahren riesige Fortschritte erzielt: Bei einem Teil der Patienten können wir mutierte Wachstumsrezeptoren blockieren, die dann nicht mehr feuern und damit das Wachstum der Zellen nicht mehr vorangeht oder sogar zurückgeht. Bei einem Teil der Patienten kann man eine sogenannte Immuntherapie machen." Prof. Dr. med. Jürgen Behr

Unterstützende Möglichkeiten

"Da muss man aufpassen, hier gibt es auch viel Scharlatanerie. Zum Beispiel gibt es Verfechter davon, dass man keinen Zucker essen solle. Andere empfehlen ganz viele Vitamine. Davor ist zu warnen, dafür gibt es keinerlei wissenschaftliche Evidenz." Prof. Dr. med. Jürgen Behr

Atemtechniken können dann helfen, wenn es zur Atemnot kommt. Am Krebs an sich ändern diese Techniken jedoch nichts.

Psychoonkologie und soziale Unterstützung

"Grundsätzlich ist es so, dass die Tumorerkrankung auch von der Psyche her bearbeitet werden soll. Das heißt: Wir als zertifiziertes Lungenkrebszentrum bieten unseren Patienten eine psychoontologische Betreuung an." Prof. Dr. med. Jürgen Behr

Die Psyche wird in erster Linie durch Gespräche unterstützt, manchmal auch mit Medikamenten, um eine bessere Verarbeitung dieser schweren Diagnose zu erzielen. Viele Patienten mit der Diagnose Lungenkrebs denken, dass sie jetzt ganz schnell sterben werden. Das heißt, hier gibt es große Ängste. Wenn diese nicht aufgefangen werden, kann das den Krankheitsverlauf durchaus negativ beeinflussen. Man weiß auch, dass eine sehr gute Betreuung und die Zuwendung im Alltag auch das Überleben der Patienten verbessert. Das bezieht dann die ganze Familie mit ein, etwa indem man positive Momente schafft, indem man sich abwechslungsreich und gut ernährt oder indem man das Wohlsein durch gute Ernährung fördert.