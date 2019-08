Rückzugsorte großer Musiker Die Beatles und der Ashram in Rishikesh

Vor mehr als 50 Jahren kamen die Beatles nach Indien, in den Ashram des Yogis Maharishi Mahesh. Fernab der Zivilisation haben die Bandmitglieder in Rishikesh meditiert und komponiert. 48 Songs sollen hier entstanden sein. Die meisten davon sind im White Album erschienen. Der Ashram ist heute fast komplett verfallen, aber seit drei Jahren versuchen die Inder, die Erinnerung an die Band auferstehen zu lassen.

Am Stadtrand von Rishikesh, einer Kleinstadt im Norden Indiens. Der Dschungel leuchtet in knall grünen Farben, durch die schwüle Luft schwingen die Gesänge der Vögel. Und plötzlich auch die Stimmen des Beatles. Raju Gusain schaltet seine Box an und startet mit "Ob-La-Di, Ob-La-Da" seine Tour in die Vergangenheit. "Das sind die Songs auf dem Weißen Album", sagt er. "Als die Beatles hier waren, haben sie 48 Songs komponiert, und der hier ist einer davon."

Eine Postkarte von Yoko Ono - und andere Anekdoten

Raju Gusain ist wohl DER Mann, der sich mit dem Aufenthalt der Beatles in Rishikesh am besten auskennt. Seit Jahren sammelt er sämtliche Zeitungsartikel und Fotos, um das Jahr 1968, als die Beatles hier waren, in die Gegenwart zu holen.

Raju Gusain zeigt auf ein verfallenes Gebäude gleich nahe dem Eingang. Hier soll die Poststelle des Ashrams gewesen sein: "John Lennon ist hier jeden Tag gegen 1.00 Uhr mittags hingelaufen. Um diese Uhrzeit kam die Post meist an. Er wollte schauen, ob Yoko Ono ihm eine Postkarte geschrieben hatte“, sagt er.

Diese Anekdote müssen ihm Zeitzeugen erzählt haben, Raju Gusain war noch gar nicht geboren, als die berühmteste Band der Welt im Februar 1968 ausgerechnet an diesen verlassenen Ort gekommen war.

Die Beatles? Wer?

Rund 10.000 Einwohner hatte Rishikesh damals und die meisten, sagt Gusain, hätten absolut keine Ahnung gehabt, wer die Beatles überhaupt waren. Das sei heute nicht unbedingt anders. "Ich führe hier öfter auch mal lokale Politiker durch den Ashram und dann fragen die mich: Wer von denen war denn nun Beatles? Und ich sage: Na, alle vier. Sie sehen, ich muss hier quasi bei null anfangen und überhaupt erst einmal erklären, warum die so berühmt waren und was sie hier gemacht haben."

Suche nach Spiritualität - am Ort, wo zufällig die Beatles waren

Transzendentale Meditation, die hatte Yogi Maharishi Mahesh in den 50er Jahren ins Leben gerufen. Das ist auch der Grund, warum die meisten Touristen nach Rishikesh kommen, auf der Suche nach Spiritualität.

Wie Mariya aus den Niederlanden. Sie hat hier einen Yoga-Kurs besucht und eher durch Zufall erfahren, dass in der gleichen Stadt, auch der Ashram ist, in dem die Beatles waren.

"Ich liebe die Atmosphäre hier", sagt sie. "Ich finde es verrückt, dass die nicht versuchen, das hier wieder aufzubauen. Weil hier ist schon eine besondere Energie, das ist der beste Platz, den Rishikesh zu bieten hat."

Mariya steht in einer Halle, überlebensgroß haben Künstler dort die Köpfe der Beatles verewigt. Das Dach ist zerfallen, die Fenster sind heraus gebrochen, überall Pfützen auf dem Boden. Mehr als 200 Gebäude stehen auf dem Gelände verteilt und alle sind verfallen.

Der Urwald überwuchert alles

Heute liegt der ehemalige Ashram mitten in einem Nationalpark und Tigerreservat. Bis vor drei Jahren hatte sich der Urwald komplett über die alten Gemächer hergemacht. Seitdem bringen lokale Künstler auf sämtlichen Mauern Wandmalereien an.

Der Beatles-Fan Raju Gusain hat einen Fotoausstellung zusammengestellt, so können sich die Touristen zumindest in etwa vorstellen, wie es hier mal ausgehen haben könnte.

Komplett wird der Ashram hier nicht mehr aufgebaut werden können, denn die Wald- und Wildtier-Gesetze in Indien sind streng geregelt. Daher ist es fraglich, ob die Gebäude jemals wieder so strahlen werden, wie zu der Zeit, als die Beatles hier ihre Songs komponiert haben.