Wiederkehrende Phasen Die Architektur des gesunden Schlafs

Non-REM-Schlaf

In der sogenannten Non-RapidEyeMovement (Non-REM)-Phase gleiten die Schlafenden durch drei Stadien, die die Schlafforschung mit N1, N2, N3 bezeichnet. Im oberflächlichen Schlummer (N1) sind langsame rollende Augenbewegungen zu beobachten, N2 und N3 (Tiefschlaf) definiert die Schlafmedizin als "höherwertige Schlafstadien". Atmung, Kreislauf, Blutdruck, Verdauung, Muskelspannung verändern sich im NON-REM-Schlaf.

REM-Schlaf

Auf die drei Phasen des Non-REM-Schlafes folgt der REM-(RapidEyeMovement )-Schlaf mit schnellen Augenbewegungen und starkem Traumgeschehen. EEG und bildgebende Untersuchungen zeigen in dieser Phase eine starke Aktivität des Gehirns.

"Wir bezeichnen den REM-Schlaf auch als paradoxen Schlaf. Weil hier einerseits der Muskeltonus gleich null ist, und wir andererseits diese starke Aktivität in bestimmten Arealen des Gehirns sehen. Der REM-Schlaf tritt in der Regel erst nach 90-120 Minuten zum ersten Mal auf und macht etwa 20% des Gesamtschlafes aus. Hier gibt es Altersabhängigkeiten."

Vier bis fünf Non-REM/REM-Zyklen werden im Laufe des Schlafes durchlebt. Durchläuft ein Mensch die Schlafstadien nicht in der richtigen Reihenfolge – tritt z.B. der Rapid-Eye-Movement-Schlaf direkt nach dem Einschlafen auf -, deutet dies auf eine Schlaferkrankung hin, z.B. eine Narkolepsie ("Schlummersucht") oder eine Störung der inneren Uhr (z.B. bei Schichtarbeit).

In den Morgenstunden dann überwiegt der REM-Schlaf, auch Traumschlaf genannt. Auch wacht man mehrmals in der Nacht für kurze Zeit auf – gesunde Schläferinnen und Schläfer erinnern dies nicht.

Erholung im Schlaf

"Man kann sagen, die Schlafforschung hat jetzt gezeigt, dass man einfach von allem die richtige Menge in der richtigen Reihenfolge braucht. Das ist auch altersabhängig: Die Tiefschlafphasen älterer Menschen sind nicht mehr so lang."

Der alte Schlafmythos, der beste Schlaf sei der vor Mitternacht, ist damit widerlegt. Egal wann ein Mensch zu Bett geht, er findet nach dem immer gleichen Rhythmus in den Schlaf bzw. Tiefschlaf.

"Egal, ab wann – in der Regel wird immer in den ersten zwei bis drei Stunden der Nacht der größte Tiefschlafanteil vorhanden sein"

Warum schlafen wir?

Schlechter Schlaf führt zu hohem Blutdruck, Stoffwechselentgleisungen, Stimmungsschwankungen, verminderter Leistungsfähigkeit, Depressionen, Gewichtszunahme etc. Im Umkehrschluss also lässt sich feststellen, was gesunder Schlaf offenbar bewirkt. Doch die Frage "Warum schlafen wir?" ist von der Schlafforschung immer noch nicht beantwortet. Ganz aktuell (veröffentlicht im Fachblatt Brain) kam die Schlafforschung einem Mechanismus auf die Spur, der uns zeigen könnte, warum wir schlafen.