Nahezu unsichtbar Die Aligner-Methode

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend die Anwendung von sogenannten Alignern bei der Zahnkorrektur etabliert. Dabei handelt es sich um Schienen, die in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht werden. Der große Vorteil dieser Methode: Sie ist mit dem bloßen Auge kaum sichtbar.

Für die Anwendung der Aligner-Methode zur Korrektur von Zähnen bedarf es einiges an Vorbereitung: Nach umfangreicher kieferorthopädischer Diagnostik müssten entweder Abdrücke oder ein 3D-Scan des Gebisses beim jeweiligen Patienten erstellt werden. Aus diesen wird im Anschluss entweder digital am Computer oder analog per Hand ein Modell geformt. Anhand des Modells erfolgt dann eine Simulation der zu erreichenden Zahnbewegungen, die als Basis für die spätere Behandlung dient.

Im Rahmen der Behandlung werden von den Patienten transparente Schienen getragen, die in regelmäßigen Intervallen gewechselt werden. Je Schiene wird eine der zuvor geplanten Zahnbewegungen durchgeführt. Grundsätzlich müssen die Schienen für den bestmöglichen Effekt mindestens 22 Stunden täglich getragen werden und sollten dahingehend nur zum Essen und Trinken sowie zur Zahnpflege herausgenommen werden.

Da die Aligner-Methode sich lediglich auf die Stellung der Zähne auswirkt, ist sie vorwiegend für erwachsene Patienten geeignet. Bei jüngeren Patienten ist der Einsatz von Alignern nicht immer geeignet, weshalb bei ihnen bevorzugt die lose oder feste Zahnspange zum Einsatz kommt.

Lose Zahnspange vs. Aligner-Methode

Auch wenn es sich sowohl bei der losen Zahnspange als auch bei der Aligner-Therapie in beiden Fällen um herausnehmbare Optionen im Bereich der Zahnkorrektur handelt, unterscheiden sich die beiden Methoden in ihrer Funktionalität.

Die lose Zahnspange kann in diesem Zusammenhang neben der eigentlichen Korrektur der Zähne auch das Kieferwachstum regulieren. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die lose Zahnspange von den jungen Patienten auch regelmäßig getragen wird.

"Wenn die Zahnspange auf dem Tisch liegt, funktioniert sie schlecht. Wenn sie sich jedoch im Mund befindet, kann sie ihre Wirkung wie geplant entfalten." Prof. Dr. Christian Sander

Die Aligner-Methode kann im Vergleich dagegen keine Regulierung des Kieferwachstums erreichen. Dennoch kann sie für eine Korrektur der Zahnstellung genutzt werden. Insbesondere, wenn junge Patienten ein Mischgebiss aus Milchzähnen und Erwachsenenzähnen besitzen, kann sich die Aligner-Therapie dahingehend ebenfalls als nützlich erweisen.