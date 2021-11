Bayern 2 präsentiert Dialektig Mundartfestival

Austropop 2.0 und Mundart-Rap

Wann immer in den letzten Jahren von Heimatsound die Rede ist, verweisen österreichische Musiker gern darauf, dass es Heimatsound in ihrem Land schon lange gab. Austropop hießen seit den 70er Jahren Dialektlieder in damals angesagten Pop- und Rockarrangements. Auch Norbert Schneider hat sicher ein paar Austropop-Klassiker von Georg Danzer im Programm – schließlich hat er 2016 ein ganzes Album mit Danzer-Songs aufgenommen. Aber zum Auftakt des Dialektig-Festivals am 29. November wird er vor allem eigene Songs aus seinem letzten Album „So wie’s is“ spielen – da trifft dann Blues auf Soul und Rock’n’Roll. Auch der Nino aus Wien (16.12.) ist großer Austropop-Fan und hat auch immer ein paar Songs in petto. In Konzerten mit seiner Band widmet er sich aber vorwiegend einer zeitgemäßen Form des Wienerlieds voller Poesie und schräger Metaphern – man nennt ihn schließlich nicht ohne Grund den „Bob Dylan vom Praterstern“.