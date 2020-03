Kein Fall fürs Röntgen Diagnostik von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse

"Erst vorletztes Jahr publizierte die Wissenschaft, dass es vom Gehirn ganz, ganz, ganz lange Nervenfasern gibt, die wir gar nicht kannten. Sie reagieren auf die Aufnahme von Speisebrei und auf Wärme und also nicht über Transmitter und Hormone. Sie melden über Nerven relativ schnell Sättigungsgefühle an das Gehirn. Daraus wird klar, dass vieles an diesem Zusammenspiel noch nicht verstanden ist. Was wir noch gar nicht verstanden haben ist das Zusammenspiel von Nerven und Hormonen."