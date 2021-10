'das Buusen-Kollektiv' "Krebs, das sind nicht die anderen. Krebs, das sind wir."

Was ist denn das ‚Buusen-Kollektiv‘? Was ist die Idee dahinter?

Ist es dann auch so eine Art Aufklärungsarbeit?

Du hast noch während der Pandemie die Krebs-Diagnose bekommen. War es in dieser Zeit noch schwerer Hilfe und Ansprechpartner zu finden?

Was waren denn die wichtigsten Fragen, die du dir nach deiner Diagnose als Erstes gestellt hast?

Das Motto des Buusenkollektivs: "Krebs, das sind nicht die anderen. Krebs, das sind wir."

Man wird ja erstmal überrollt von der Diagnose und will wissen was bedeutet das denn jetzt für mich? Was ist ein hormon-positiver Tumor? Was fange ich damit an? Da war für mich der Austausch bei Instagram sehr wichtig. Hier habe ich erfahren, wie eine Therapie verlaufen kann, was kommt nach der Chemo? Zum Teil sehr banale Dinge. Oder auch: Wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Oder: Wie geht mein Umfeld mit mir um? Es kann ja niemand so richtig nachempfinden, der nicht selber in der Situation gesteckt hat.



Welche Reaktionen sind denn hilfreich in so einer Situation und welche vielleicht weniger?



Es ist erstmal sehr interessant, wie unterschiedlich Menschen im eigenen Umfeld darauf reagieren. Ich habe so ziemlich alles erlebt. Die einen überhäufen einen mit Blumensträußen. Die anderen wechseln die Straßenseite. Was mich immer sehr getroffen hat, sind Leute, die sich abwenden, obwohl man gedacht hat, man wäre total eng befreundet.