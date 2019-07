Diabetischer Fuß Eine neurologische Störung

"Als Gesunder bemerkt man in der Regel rasch, wenn man sich einen kleinen Kratzer oder eine Blase am Fuß geholt hat. Daraufhin schont man die Stelle, klebt eventuell ein Pflaster drauf und belastet sie weniger. Viele Diabetiker jedoch spüren so kleine Verletzungen gar nicht, denn ihre Nerven sind geschädigt. Also treten sie weiter auf der Verletzung herum, und machen gegebenenfalls aus der kleinen eine große Wunde."