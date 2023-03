Der Wolf ist zurück Bedroht er die bayerische Kulturlandschaft?

Immer häufiger werden in Bayern wieder Wölfe gesichtet. Nach Angaben vom BUND Naturschutz leben derzeit fünf Rudel im Freistaat. Während die einen sich über die Rückkehr der Wölfe freuen, sehen ihn andere als Bedrohung. In Garmisch-Partenkirchen hat das Landratsamt jetzt einen Antrag für den Abschuss eines Wolfes bei der Regierung von Oberbayern eingereicht. Der Aufschrei der Tierschützer ist groß. Grundsätzlich sind Wölfe vorsichtig und meiden Menschen, heißt es von der Polizei. In dicht besiedelten Kulturlandschaften wie Deutschland komme es dennoch vor, dass Wölfe an Dörfern vorbeilaufen oder Streusiedlungen durchqueren. Dabei können sie zum Beispiel zu einer Gefahr für gehaltenes Vieh werden.