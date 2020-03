Der Winter im Wandel Auswirkungen auf die Tierwelt

In ganz Deutschland wird es vor allem in den Wintermonaten immer wärmer. Regional steigen die Temperaturen je nach CO 2 -Ausstoß um bis zu vier Grad, in den Alpen sogar um bis zu fünf Grad, wie aus verschiedenen wissenschaftlichen Klima-Modell-Berechnungen hervorgeht. Zudem nimmt die winterliche Niederschlagsmenge insgesamt zu: in den Mittelgebirgen um bis zu 30 Prozent. Laut den Prognosen können sich künftig Schneekatastrophen - bedingt durch immer größere Luftdruckschwankungen - im Winter häufen, grundsätzlich wird Schnee in den Alpen aber zur Mangelware. Kurz: im Winter wird es immer wärmer und nasser.

Wie Tiere sich mit unterschiedlichen Strategien anpassen

Ein gutes Beispiel sind Weißstörche und Kraniche. Eigentlich Langstreckenzieher, die den Winter in wärmeren Gefilden verbringen. Doch viele machen sich nicht mehr auf den Weg, sondern überwintern hier. Stimmt die Nahrungsgrundlage, ist das für sie kein Problem. Und wird es zu kalt, machen sich die Vögel doch noch auf die Reise. Ihre Gewohnheiten in Sachen Winterquartier werfen zunehmend auch Mittel- und Kurzstreckenzieher über Bord; zum Beispiel Kiebitz, Wiesenpieper und Star.

Klingt also so, als gäbe es in Zeiten des sich wandelnden Winters nur gefiederte Gewinner. Dem ist aber nicht so. Für viele Arten ist das Tempo, in dem sich das Klima wandelt, sehr problematisch. Jedes Grad Temperaturanstieg hat Folgen im Wettrennen der Evolution.

Wer sich nicht schnell genug anpassen kann ...







Vorheriges Bild Nächstes Bild Der Kuckuck kommt pünktlich und damit zu spät Für viele Arten ist das Tempo, in dem sich das Klima wandelt, sehr problematisch. Der Kuckuck zum Beispiel kommt nach wie vor erst im April aus dem warmen Süden zu uns. Bis er eintrifft, sind die Jungen der Wirtsvögel, die mittlerweile früher anfangen zu brüten, schon geschlüpft. Der Kuckuck hat folglich Schwierigkeiten, seine rund elf Eier unterzubringen.

... verschwindet von dieser Erde

In der Eiszeit waren die Winter kalt und trocken. Das Mammut zum Beispiel war daran angepasst mit einem Fell, das viel Wärme halten konnte. Nicht geeignet war das Fell aber offenbar bei Feuchtigkeit.

Als sich das Klima änderte und es feuchter wurde, hatten die Mammuts, so die Hypothese, ein Problem: sie waren durchnässt, durch die große Oberfläche kühlten sie aus. Auch ihre Größe dürfte ihnen zum Verhängnis geworden sein. Denn: kleinere Geschöpfe haben den Vorteil, das sie pro Zeiteinheit weniger Nahrung zu sich nehmen müssen. Weil sich die Mammuts also nicht schnell genug anpassen konnten, sind sie Opfer eines Klimawandels geworden.

Wie Arten entstehen oder verschwinden

In diesem Trickfilm mit frierenden und schwitzenden Schafen wird das deutlich.