Podiumsdiskussionen mit Bayern 2 Der "Weltsalon" auf dem Tollwood in München

Seit 2007 gibt es den Weltsalon auf dem Tollwood-Festival in München: Ein multimedial gestaltetes Veranstaltungszelt, das aktuellen ökologischen und gesellschaftlichen Themen eine Bühne bietet.

Heuer trägt der Weltsalon den Titel "Wertstoffhof" und ist der Ort, an dem unsere Werte hinterfragt, bewahrt und wieder aufgewertet werden.

In Podiumsdiskussionen, Vorträgen und interaktiven Installationsräumen geht es um die Wertfrage und unsere Verantwortung für das (Über)Leben auf diesem Planeten.

Auch Bayern 2 ist präsent: Drei Veranstaltungen werden von Bayern 2-Moderator*innen präsentiert. Die Mitschnitte gibt es im Rahmen der Sendung "Notizbuch Freitagsforum" im Radio zu hören - außerdem im Podcast "Echt und ehrlich! Reden übers Leben".

"Friede sei mit uns" - Freitag, 6. Dezember 2019, 19:30

"Unser Haus brennt", sagte Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor dem G7-Gipfel in Biarritz. Und er meinte damit nicht nur den Regenwald des Amazonas. Doch beide Brandherde, der politische und die grüne Lunge dieser Welt, brannten und brennen nach wie vor, auch wenn einige kleinere Feuerherde als gelöscht gelten. Aus der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen, für uns gewohnten Weltordnung hat sich eine bedrohliche "Welt-Unordnung" entwickelt. Die Seuche des Nationalismus frisst sich in die politischen Systeme europäischer Staaten, friedenssichernde Abmachungen wie der INF-Vertrag werden aufgekündigt, Wettrüsten ist angesagt. Der "Ernstfall" – ein billiger Euphemismus für die Gefahr, dass Städte, ja ganze Länder ausgelöscht werden könnten. Und wo ist die Friedensbewegung? Ist aus dem Demonstrationswillen der Achtzigerjahre eine fatale Gleichgültigkeit geworden?

Jutta Prediger

Welche Rolle Deutschland und die EU in diesen neuen Machtverhältnissen spielen, was jeder einzelne und wir alle tun können, damit der Weltfriede nicht in die Vergangenheit rutscht, all das und mehr wird hier diskutiert.

Moderation: Jutta Prediger

Auf dem Podium sind: Prof. Michael Brzoska (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg), die Friedensaktivistin Clara Tempel (JunepA, Junges Netzwerk für politische Aktionen) und Margarete Bause (Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der Bundestagsfraktion).

"Wider die Sintflut: Generation Klima" - Freitag, 13. Dezember 2019, 19.30 Uhr

Seit drei Jahrzehnten wird über den Klimawandel und seine Folgen diskutiert. Ohne ausreichende Maßnahmen seitens Politik oder Wirtschaft, ohne dass ein wirklicher Ruck durch die Gesellschaft gegangen wäre. Heute ist die Lage virulenter und das Thema präsenter denn je. Auch durch die Aktionen von Fridays for Future setzt sich die Notwendigkeit einer Rettung des Weltklimas langsam im Bewusstsein der Menschen fest, noch zu langsam und ohne Wirkung. Es geht eben nicht nur um das Ende der Braunkohleförderung, um den Schutz des Amazonas Regenwaldes oder um neue Mobilitätskonzepte. Es geht darum, zu begreifen, dass die Existenz der Menschheit auf dem Spiel steht und dass jeder in der Verantwortung steht.

Sybille Giel

Ein Generationengespräch über wissenschaftliche Fakten, wirtschaftliche Verantwortung und gesellschaftliche Bewegung.

Moderation: Sybille Giel

Auf dem Podium sind: Harald Lesch (Professor für Physik an der LMU München, Astrophysiker, Naturphilosoph, TV-Moderator und Experte für Klimawandel), Lucie Weber (Biologie-Studentin und Aktivistin von Fridays for Future München) und Ernst Rauch (Leiter der Klimaforschung beim Rückversicherer Munich Re).

"Mensch. Macht. Maschine." - Freitag, 20. Dezember 2019, 19.30 Uhr

Der Dreiklang aus den schwer messbaren Elementen Bewusstsein, Empfindung und Wahrnehmung ist seit jeher ein entscheidender evolutionärer Vorteil des Menschen gegenüber allem Leben auf der Erde. Doch wie lange noch? Mit der Künstlichen Intelligenz (KI) wird eine maschinelle Geisteskraft geschaffen, die der Menschheitsgeschichte eine neue Richtung geben wird. Noch wird über diese Richtung heftig gestritten. Denn Künstliche Intelligenz, gespeist aus der Welt der Algorithmen, ist nicht per se großartig oder böse. Die Frage ist, an welchen Leitlinien sich ihre Entwicklung, ihr Einsatz orientieren und welche Kontrollmechanismen installiert werden. Und ob die KI irgendwann in der Lage sein wird, solche Mechanismen zu überwinden, um dadurch zur unbeherrschbaren Gefahr zu werden.

Klaus Schneider

Momentan bestimmen Unternehmen mit großen KI-Investitionen, wohin die Reise geht – nicht der zivilgesellschaftliche Diskurs. Eine breite, offene und öffentliche Debatte jedoch ist dringend vonnöten. Und zwar jetzt.

Moderation: Klaus Schneider

Auf dem Podium sind: Andrian Kreye (Ressortchef Feuilleton bei der Süddeutschen Zeitung, Autor des Buches "Macht euch die Maschinen untertan"), Kulturwissenschaftlerin Dr. Nathalie Weidenfeld (Autorin des Buches "Digitaler Humanismus – eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz") und Alexander Pretschner (Professor für Software & Systems Engineeringan der TUM, Leiter des Bavarian Research Institute for Digital Transformation, wissenschaftlicher Direktor bei fortiss).

