Rechtzeitig zum Arzt Der Weg zur Diagnose einer Herzinsuffizienz

Im Rahmen der ersten Untersuchungen wird überprüft, ob das Hinzuziehen eines Kardiologen notwendig ist. In diesem Zusammenhang sollten die Hausärzte zuerst die Krankheitsgeschichte der Patienten sowie das genaue Ausmaß und den Typ der Beschwerden erfragen. Im Anschluss erfolgt in der Regel die Untersuchung des Patienten, die das Abhören von Herz und Lunge miteinschließt. Auch werden im Rahmen der Untersuchung die Beine auf Ödeme, also Wassereinlagerung an Knöchel und Unterschenkel, hin überprüft. Nach der körperlichen Untersuchung der Patienten wird zudem ein Elektrokardiogramm (EKG) geschrieben.